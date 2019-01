Japonia ma sposób na tłok

Jedna z linii notorycznie zatłoczonego tokijskiego metra - Tozai - zamierza zachęcić pasażerów, by jeździli do pracy wcześniej niż zwykle, przed godzinami porannego szczytu. Nagrodą ma być miska makaronu z dodatkami, bądź inne japońskie przysmaki - informuje „Japan Times”.

Z linii Tozai korzysta każdego dnia 7,2 mln pasażerów. Jeśli do przygotowanego przez nią programu unikania porannego szczytu komunikacyjnego zapisze się 2 tys. osób, każda z nich dostanie kupon na kawałek tempury (panierowane i smażone w głębokim oleju ryby, kalmary, grzyby, bądź warzywa). Jeśli chętnych zgłosi się ponad 2,5 tys., nagrodą będzie soba - japoński makaron z różnymi dodatkami. Jeśli zaś program zainteresuje ponad 3 tys. pasażerów, dostaną i sobę i tempurę.

Program rusza w poniedziałek i potrwa do 1 lutego. Przez 10 kolejnych dni roboczych uczestnicy będą musieli przechodzić przez bramki biletowe przed godzinami porannego szczytu, by zakwalifikować się do bezpłatnego posiłku. Tozai ma nadzieję, że program zachęci pasażerów do trwałego wstawania nieco wcześniej i podróżowania metrem w nieco mniejszym tłoku.

W godzinach 7.50-8.50 z linii Tozai korzysta w dni robocze ponad 76 tys. pasażerów, czyli dwa razy więcej, niż wynosi nominalna pojemność kursujących w tym czasie pociągów. Tłok jest wtedy niewyobrażalny, przy czym na innych liniach tokijskiego metra sytuacja wcale nie jest lepsza.

