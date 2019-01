Daniel Obajtek z laurem Człowieka Wolności

Na uroczystej Gali „Człowiek Wolności 2018” w warszawskim hotelu Marriott, w obecności przedstawicieli rządu i parlamentu wręczono gospodarczy laur Człowiek Wolności.

Od sześciu lat czytelnicy i redakcja „Sieci” największego konserwatywnego tygodnika opinii w Polsce wraz z redaktorami naczelnymi tytułów wydawanych przez Fratrię, wskazują osobę, a, dla których wolność jest wartością najważniejszą, a jej obrona i szerzenie – codzienną powinnością. Tytuł „Człowieka Wolności 2018” tygodnika „Sieci” stał się jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień nadawanych przez środowisko dziennikarskie. W tym roku wyróżnienie to zostało uzupełnione o nowy wymiar. Na uroczystej Gali „Człowiek Wolności 2018” w warszawskim hotelu Marriott, w obecności przedstawicieli rządu i parlamentu wręczono gospodarczy laur Człowiek Wolności.

W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości czytelnicy „Sieci” i dziennikarze wydawnictwa Fratria uznali bowiem, że konieczne jest uhonorowanie działań gospodarczych zapewniających dziś Polsce silny głos na arenie międzynarodowej, dostarczających powodów do dumy. Chodzi o takie działania, gdzie na równi z rachunkiem ekonomicznym i wybitnymi osiągnięciami biznesowymi także patriotyzm.

Dlatego za podejmowane z determinacją i odwagą działania biznesowe w 2018 roku, ale też w całej karierze menedżerskiej wyróżniony został Daniel Obajtek, prezes narodowego czempiona Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, a wcześniej prezes spółki ENERGA S.A. i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Laudację wygłosił Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl, który wskazał, że „to właśnie prezes Daniel Obajtek zainicjował w ubiegłym roku kluczowy dla wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa energetycznego proces fuzji PKN ORLEN i Grupy LOTOS”.

Maciej Wośko podkreślił, że „w 2018 roku PKN ORLEN rozpoczął największe w swojej historii inwestycje w obszarze petrochemii. Ich wartość szacowana jest na ponad 8 mld złotych. Tak zainicjowany został Program Rozwoju Petrochemii - mocny element budowy wartości Grupy Kapitałowej ORLEN i wartości polskiej gospodarki”. Redaktor naczelny „Gazety Bankowej” zaznaczył, że jest też wiele działań na nieco mniejszą skalę, sprawiających, że polska spółka paliwowa, która kieruje Daniel Obajtek, jest narodowym czempionem. „Gdy mówimy o Orlenie, to większość z nas widzi stacje paliw, z których na co dzień korzystamy: coraz bardziej nowoczesne, na które z wjeżdżamy przyjemnością. Obecnie w ofercie stacji Orlen ok. 70 proc. produktów pochodzi od polskich producentów, głównie małych i średnich przedsiębiorstw”.

Maciej Wośko wskazał też na ważną rolę ściśle pozabiznesowych działań PKN ORLEN,a związanych bezpośrednio z patriotyzmem - o wsparciu polskiej kultury, sztuki i wreszcie i polskiego sportu. „Bo czy byłyby możliwe w takiej liczbie złote medale w lekkiej atletyce, w siatkówce, takie zwycięstwa w motosportach bez PKN ORLEN? Warto też pogratulować współpracy z Williams Racing i wsparcia Roberta Kubicy, za którego wszyscy trzymamy kciuki”.

Wyróżnienie prezesowi PKN ORLEN Danielowi Obajtkowi wręczyli prezes wydawnictwa Fratria Romuald Orzeł oraz redaktor naczelny tygodnika „Sieci”, Jacek Karnowski.

Wolność to wg. mnie możliwość zmiany rzeczywistości, która nas otacza i dzięki niej ja ze swoim zespołem możemy tego dokonać m.in. rozbudowywać branżę petrochemiczną, a ta branża jest 2 gałęzią gospodarki - powiedział laureat.

I dodał, mając rafinerie dzięki wolności możemy prowadzić działania, tak by z pozycji importera stawać się eksporterem.

Ta wolność pozwala przeprowadzić proces nabycia kapitałowego Lotos, który jest bardzo ważny zarówno dla Lotosu jak i Orlenu, ważny dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polski i tej części Europy. Możemy wspołpracować z polskimi producentami i rolnikami. Nie mielibyśmy tej możliwość gdyby nie 2 wielkich ludzi śp. Lech Kaczynski i Pan premier Jarosław Kaczyński. Z serca dziękuję-powiedział Daniel Obajtek prezes Orlenu.

