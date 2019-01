To jest najgorszy etap kupowania polisy OC! Omiń go!

Najgorszy moment w kupowaniu OC lub AC? Wcale nie jest nie jest to chwila, w której trzeba opłacić polisę. Bo zanim do tego dojdzie trzeba wypełnić niezliczoną wprost ilość z rubryk formularza na stronie ubezpieczyciela. Tylko wtedy można wyliczyć wysokość składki. Potrafi to zabrać sporo czasu! Dlatego w LINK4 znaleźli na to sposób!

Dzięki temu składkę można wyliczyć nawet w 20 sekund. Wystarczy wziąć do ręki telefon lub inne urządzenie mobile, wejść na stronę internetową www.link4.pl, rozpocząć obliczanie składki i wtedy, automatycznie, zostanie wywołana możliwość zeskanowania kodu. Wówczas uruchomi się kamerka będąca jednocześnie czytnikiem kodów AZTEC. A następnie - z dowodu rejestracyjnego – trzeba zeskanować swój unikalny kod. W tym momencie w formularzu pojawiają się odpowiedzi na pytania, na które należy udzielić odpowiedzi przy kupowaniu polisy. Są to dane tj. imię, nazwisko, PESEL, marka auta, rok produkcji, a nawet informacje o szkodach. Później kierowca musi odpowiedzieć jeszcze na kilka pytań.

– Ale i ten etap ograniczyliśmy do niezbędnego minimum. Zamiast wpisywać ręcznie odpowiedzi, klient dostaje listę z opcjami do wyboru, spośród których wybiera tę, która go dotyczy. Cały proces zajmuje dosłownie kilkadziesiąt sekund i pozwala szybko poznać finalny koszt polisy – mówi Katarzyna Wojdyła z zarządu LINK4.

Ubezpieczenia komunikacyjne LINK4, ale także polisy mieszkaniowe, turystyczne, a także LINK4 Mama można kupić zarówno przez intertnet, ale też pod numerem telefonu 22 444 44 44 oraz u agentów.