Pekao: Oszczędności gospodarstw domowych będą rosły

Bank Pekao prognozuje, że w kolejnych latach dynamika przyrostu oszczędności gospodarstw domowych będzie kontynuowana na poziomie zbliżonym do +8% rocznie, podał bank. W całym 2018 roku przyrost ten osiągnął poziom ok +9,6%.

Zakończony rok 2018 to ponowne przyspieszenie dynamiki wzrostu wolumenu depozytów od gospodarstw domowych gromadzonych w polskich bankach. W całym 2018 roku przyrost ten osiągnął poziom ok +9,6% co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż rok wcześniej. Wśród klientów indywidualnych już od kilku ostatnich lat można obserwować stale rosnące zainteresowanie oszczędzaniem na kontach oszczędnościowych - czytamy w komunikacie.