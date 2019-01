Powoli rośnie eksport produktów mlecznych do Chin

O 6,4 proc. wzrósł od stycznia do października eksport polskich produktów mlecznych do Chin. Jak ocenia Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole, Chiny, jako największy na świecie importer tych produktów, są perspektywicznym rynkiem.

W okresie styczeń-październik 2018 r. jego wartość zwiększyła się o 6,4 proc. r/r i wyniosła 42,3 mln EUR.

Dla porównania do Niemiec będących głównym odbiorcą polskiego eksportu w tej kategorii w tym samym okresie wysłaliśmy produkty o wartości 382,7 mln EUR. Niemniej udział Chin w strukturze geograficznej polskiego eksportu produktów mlecznych stopniowo się zwiększa i po pierwszych 10 miesiącach 2018 r. wyniósł on 2,4 proc. wobec 2,3 proc. w analogicznym okresie 2017 r. Oczywiście ze względu na fakt, iż Chiny są największym importerem produktów mlecznych na świecie jest to rynek perspektywiczny i można oczekiwać jego rosnącej roli w strukturze geograficznej polskiego eksportu – komentuje Olipra.