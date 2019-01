Poland Prize z ponad tysiącem startupów

Blisko półmetku programu Poland Prize, który ma przyciągnąć do Polski zagraniczne start-upy, zgłosiło się już ponad 1 tys. przedsiębiorców z prawie 50 krajów, którzy chcą uruchomić biznes w naszym kraju - poinformowała w poniedziałek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zbliża się półmetek programu przyciągania innowacyjnych przedsięwzięć do Polski. Do sześciu operatorów działających w ramach Poland Prize zgłosiło się do tej pory ponad tysiąc start-upów z prawie 50 krajów z całego świata - od Chin po Chile - czytamy w poniedziałkowym komunikacie Agencji.