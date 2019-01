Czym różni się PPK od OFE? Ekspert odpowiada

Pracownicze Plany Kapitałowe oceniane są jako potrzebne rozwiązanie, niezbędne dla przyszłości emerytalnej Polaków. Program jest szczególnie ważny w sytuacji niżu demograficznego i zwiększających się obciążeń Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Oszczędzanie na emeryturę okazuje się niezbędne. PPK jest obecnie jedynym realnym pomysłem, który daje możliwość zgromadzenia dodatkowych kapitałów przyszłym emerytom. Otwarte Fundusze Emerytalne stanowiły część środków publicznych, a nowy program to prywatne, gromadzone oszczędności, które zabezpieczą jesień życia. To dwa zupełnie różne rozwiązania. OFE były w pewnym stopniu obligatoryjne, a PPK są dobrowolne. Pracownicy mogą, ale nie muszą oszczędzać na emeryturę w ramach tego programu. To kolejna zasadnicza różnica.

– Nie ma żadnej wątpliwości, że środki gromadzone w PPK są i będą prywatne. Wynika to z samej konstrukcji prawnej tego produktu, a nie tylko z zapisu ustawie, choć w akcie prawnym zostało to jasno zaznaczone – powiedział Marcin Wojewódka, radca prawny, ekspert ds. emerytur – Środki z Pracowniczych Planów Kapitałowych, tak samo jak lokaty bankowe, stanowią prywatną własność. Pojawia się pytanie, czy mogą zostać znacjonalizowane. Teoretycznie może się tak stać, co pokazują przykłady Cypru czy Malty – gdzie objęło to tamtejsze lokaty bankowe. Należy jednak zwrócić uwagę, że żaden rząd – bez względu na jego proweniencje polityczną – nie podejmie się działań prowadzących do utraty zaufania obywateli do systemu emerytalnego. Sama struktura prawna PPK pozwala pracownikowi na pobranie wszystkich środków w dowolnym momencie. Uczestnik może w każdej chwili wycofać swoje fundusze. Choć można mieć pewne zastrzeżenia do nowego systemu i jego założeń, to prywatność gromadzonych środków nie powinna budzić żadnych wątpliwości – podsumował Wojewódka.

