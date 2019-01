PARP - z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - przeznaczy 50 mln zł dla firm z Polski wschodniej na dofinansowanie kosztów wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć nawet na 800 tys. zł.

Jak podaje PARP, nabór wniosków rozpocznie się za niecały miesiąc, a na dofinansowanie mogą liczyć firmy małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa ze wschodnich województw czyli warmińsko-mazurskiego, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim.

Mogą oni otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 800 tys. zł. Warunkiem jest ekspansja z produktem na co najmniej jeden rynek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Przedsiębiorcy planujący wejście na rynek szwajcarski lub do jednego z państw objętych EOG mogą liczyć na wsparcie do 550 tys. zł – czytamy w komunikacie.