UOKiK ostrzega przed firmą CMSE, która zaprasza na bezpłatne badania, a w rzeczywistości sprzedaje drogie pakiety usług medycznych. Urząd prowadzi przeciwko tej firmie dwie sprawy.

Jak podaje UOKiK spółka działa w całej Polsce, używając różnych nazw m.in. Centrum Medyczne Świętego Franciszka (Warszawa, Wrocław, Łódź), Centrum Medyczne Świętego Jakuba (Poznań), Dolnośląski Instytut Zdrowia (Wrocław), Mazowieckie Centrum Medyczne (Warszawa), Instytut Zdrowia Świętej Barbary (Katowice), Wielkopolskie Centrum Medycyny Zintegrowanej (Poznań). A swoją ofertę kieruje głównie do osób starszych.

Jak informuje Urząd, namawia na zakup drogich pakietów medycznych, które rzekomo mają zapewnić szybki dostęp do badań i wizyt lekarskich.

Apeluję do seniorów, żeby byli ostrożni, gdy dostają zaproszenia na bezpłatne badania medyczne. Często jest to pretekst, aby przyciągnąć ich na pokaz handlowy i skłonić do zakupu drogich i niepotrzebnych produktów lub usług. Badania przeprowadzają handlowcy, a ich wyniki nie wydają się wiarygodne. Dlatego nie ulegajmy presji. Dokładnie przeczytajmy umowę, skonsultujmy ją z rodziną, zanim cokolwiek podpiszemy – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.