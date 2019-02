Będą zmiany w prawie po mięsnej aferze

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski przygotowuje zmiany m.in. w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, które w ciągu najbliższego tygodnia będą zaprezentowane - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk

Telewizja TVN24 w programie „Superwizjer” wyemitowała reportaż o nielegalnym uboju chorych krów, który odbywał się w nocy bez nadzoru weterynaryjnego w rzeźni w powiecie Ostrów Mazowiecka. We wtorek Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o cofnięciu zgody na prowadzenie działalności rzeźni, w której - jak wynikało z reportażu - ubijano chore krowy i sprzedawano ich mięso.

Dworczyk pytany w Programie 3 Polskiego Radia o wypowiedzi polityków PO, którzy domagają się dymisji Ardanowskiego, ocenił, że to kolejny kontrowersyjny pomysł Platformy, który - jego zdaniem - ma na celu przyciągnąć uwagę mediów. Dopytywany o pomysł bezpośredniego nadzoru nad MRiRW przez premiera, szef KPRM odpowiedział, że „nie jest to opcja do przemyślenia”.

Fakty są takie, że miał miejsce incydent, złamane zostało prawo, a w tej chwili toczy się śledztwo w tej sprawie i winne osoby złamania prawa na pewno zostaną ukarane - mówił Dworczyk. - Minister Ardanowski zarządził kontrolę w całym kraju, we wszystkich zakładach, w których dochodzi do uboju, oraz - na zlecenie premiera - przygotowuje zmiany m.in. w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, które w ciągu najbliższego tygodnia będą zaprezentowane, po to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło - dodał.

Dworczyk stwierdził, że do podobnych incydentów dochodziło w ostatnich miesiącach także w Niemczech i Francji. Pytany, na czym mają polegać proponowane zmiany w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej podkreślił, że będą miały one za zadanie wyeliminować możliwość powtórzenia się takich incydentów.

Tam znajdą się - według mojej wiedzy - m.in. zapisy dotyczące obowiązkowego monitoringu, Inspekcja Weterynaryjna przejmie pełną odpowiedzialność za kontrolę mięsa - poinformował szef KPRM.

Mięso z nielegalnego uboju trafiło m.in. do Finlandii, Węgier, Estonii, Rumunii, Szwecji, Francji, Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Słowacji i do ponad 20 punktów w Polsce. Łącznie z nielegalnego uboju pochodziło ok. 9,5 tony mięsa, z czego 2,7 tony sprzedano za granicę - poinformował Główny Lekarz Weterynarii.

Od poniedziałku trwa w Polsce audyt inspektorów z Komisji Europejskiej. Jak zapowiadała wcześniej KE, inspektorzy mają zbadać sprawę nielegalnego uboju krów.

Szef MRiRW w poniedziałek zapowiedział, że resort podejmie działania dotyczące m.in. zakazu prowadzenia przez właścicieli zakładu działalności gospodarczej, zakazu wykonywania zawodu przez lekarzy weterynarii, którzy brali udział w tego rodzaju procederze, wprowadzania monitoringu w ubojni, ale również monitoringu w samochodach transportujących zwierzęta, kontroli pośredników zajmujących się handlem zwierzętami i kontroli dobrostanu zwierząt.

PAP, mw