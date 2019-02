Pięciu chętnych do poszerzenia A2

Do wykonania projektu poszerzenia autostrady A2 na odcinku granica województw łódzkiego/ mazowieckiego - węzeł Konotopa (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu zgłosiło się pięciu chętnych, z których najniższą cenę, 3,1 mln zł, zaoferowały Mosty Katowice, natomiast najwyższą - 4,6 mln zł - spółka TPF, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Termin realizacji wynosi 19 miesięcy od podpisania umowy. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu kryteriów takich jak kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie członków zespołu projektowego, członków zespołu środowiskowego a także cena.

Termin podpisania umowy zaplanowany został na kwiecień 2019r., przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu - czytamy w komunikacie.

Przyszły wykonawca ma zaprojektować dodatkowe pasy ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2 na terenie woj. mazowieckiego na długości ok. 43 km. Projektant wykorzysta pod dobudowę pasów ruchu szeroki pas dzielący, który został wybudowany podczas realizacji autostrady. Docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po 4 pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do granicy województwa mazowieckiego będzie posiadał 2 jezdnie po 3 pasy ruchu.

GDDKiA poinformowała również, że równolegle prowadzone jest postępowanie przetargowe na projekt i wykonanie robót związanych z likwidacją wysp na PPO Pruszków, a tym samym na dostosowanie tego miejsca do pełnego przekroju autostradowego, czyli 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (docelowo po 3 pasy ruchu).

Wykonawca do 30 czerwca 2019 r. zaprojektuje oraz wykona roboty polegające na demontażu wysp (i innych urządzeń), które znajdują się w przygotowanych miejscach poboru opłat, odtworzy nawierzchnię i wykona oznakowanie poziome. Otwarcie ofert przewidziane jest na 14 lutego 2019 r.

Na podst. ISBnews