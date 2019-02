Rusza rozbudowa terminala naftowego w Gdańsku

Rusza budowa pięciu nowych zbiorników na ropę w Gdańskim Terminalu Naftowym, o wartości 327 mln zł. PERN oficjalnie przekazał plac budowy konsorcjum realizującemu ten projekt, w skład którego wchodzą Naftoremont - Naftobudowa jako lider oraz firma Agat, poinformował PERN. Planowany termin wykonania inwestycji wynosi 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do 16 października 2020 r. - podano także.

Dzięki temu projektowi pozyskamy łącznie blisko 400 tys. m³ nowych pojemności. Pozwolą one na jeszcze bardziej efektywną obsługę statków zawijających z ropą do Naftoportu. Nowe pojemności są potrzebne naszym klientom, którzy coraz więcej ropy sprowadzają do Polski drogą morską - podkreślił wiceprezes PERN Tadeusz Zwierzyński, cytowany w komunikacie.

Rozbudowa gdańskiego terminalu jest obecnie największą tego typu inwestycją w skali kraju. Cieszy nas fakt, że ten projekt będzie realizować Naftoremont-Naftobudowa, spółka z grupy kapitałowej Polimex Mostostal, która ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie i wysoko specjalizowane kadry w realizacji tego typu inwestycji - dodał prezes Polimex-Mostostal Krzysztof Figat, również cytowany w komunikacie.