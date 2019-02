Ambitne plany LPP

LPP podtrzymuje cel 10-proc. wzrostu powierzchni sieci sprzedaży w tym roku, poinformował prezes Marek Piechocki.

Skupimy się głównie na zwiększaniu powierzchni niemal wszystkich naszych marek, mniej zaś na zwiększaniu liczby sklepów. Obecnie w budowie jest 250 tys. m2, ale netto zakładamy, że przybędzie nam w tym roku ok. 100 tys. m2. Wszystkie nasze marki przechodzą modernizację - powiedział Piechocki w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że wiele marek wciąż posiada zbyt małą powierzchnię sprzedaży, a spółka widzi potencjał nie tylko w kraju do zwiększenia ich powierzchni.

Mieliśmy dużo średnich sklepów, np. średnia powierzchnia Cropp i House to 350 m2, przy tym trafiają się jeszcze mniejsze, a chcemy, żeby miały one więcej np. ok. 1 000 m2. Zmieniamy formaty i będziemy wzmacniać wszystkie marki, nawet jeśli w ostatnim okresie nie miały najlepszej sprzedaży, jak np. Mohito - zapowiedział prezes.