W warszawskiej konferencji udział weźmie 50 państw

Ponad 50 państw potwierdziło do dziś udział w konferencji bliskowschodniej - poinformował wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. Jak dodał wiele państw wyśle do Warszawy swoich przedstawicieli w randze ministra lub wiceministra.

Bartosz Cichocki pytany w radiu RMF FM o zaplanowaną na przyszły tydzień w Warszawie konferencję bliskowschodnią poinformował, że Polska zaprosiła ponad 70 państw do udziału w tym wydarzeniu.

Jak dodał większość państw do Warszawy wyśle swoich przedstawicieli w randze ministrów lub wiceministrów.

Cichocki poinformował też, że obecnie jest ustalane, kto na konferencji będzie reprezentował Unię Europejską. Jak dodał, do Warszawy nie przyjedzie szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, bo „ma w tym czasie inne zobowiązania”. Wiceminister zapewnił jednak, że UE będzie reprezentowana na konferencji.

Bezpieczeństwo, stabilizacja Bliskiego Wschodu, to jest także nasza sprawa. Zyskamy uruchomienie procesu, który sprzyjać będzie stabilizacji Bliskiego Wschodu. To jest w naszym interesie. Bliski Wschód, to nie jest odległa galaktyka, to nie są antypody. To jest teren, gdzie swoich żołnierzy mają najbliżsi sojusznicy. To jest teren, z którego płyną zagrożenia terrorystyczne dla naszych sojuszników i dla nas - powiedział wiceszef MSZ.