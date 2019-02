Wojska amerykańskie mogą interweniować w Wenezueli

Tymczasowy prezydent Wenezueli Juan Guaido powiedział w piątek, że nie wyklucza zbrojnej interwencji USA w jego kraju w celu zmuszenia Nicolasa Maduro do oddania władzy i zakończenia kryzysu politycznego oraz humanitarnego - poinformowała AFP.

Zrobimy wszystko, co konieczne, wszystko, co musimy zrobić, aby bronić ludzkiego życia, aby dzieci przestały umierać. To oczywiście bardzo kontrowersyjna kwestia, ale nasza suwerenność daje nam prerogatywy do tego, aby zrobić to, co jest konieczne - powiedział Guaido, który został już uznany przez 40 krajów na świecie, w tym Polskę.