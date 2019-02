Daniel Obajtek: W biznesie potrzeba odwagi

W bieżącym wydaniu tygodnika „Sieci”, Daniel Obajtek podsumowuje rok na stanowisku prezesa PKN Orlen

W artykule „W biznesie potrzeba odwagi” Romuald Orzeł, prezes wydawnictwa Fratria oraz Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” rozmawiają z Danielem Obajtkiem, prezesem PKN Orlnen. Prezes Orlenu podsumowuje w nim pierwszy rok swojej działalności na tym stanowisku.

Obejmując funkcję prezesa PKN Orlen, zadeklarowałem, że moim priorytetem jest wzmacnianie pozycji koncernu w kraju i za granicą oraz wzrost jego wartości dla akcjonariuszy. Pamiętam o tej deklaracji każdego dnia. Ten rok przyniósł wiele ważnych decyzji we wszystkich obszarach działalności, które będą miały przełomowe znaczenie dla przyszłości koncernu. Mam satysfakcję, że niektóre podjęte działania już procentują, co przekłada się na bardzo dobre wyniki finansowe.

W wywiadzie prezes Orlenu odnosi się też do początkowych, bardzo intensywnych ataków na jego osobę, jako osobę z nadania Prawa i Sprawiedliwości.

Nigdy się tego nie wypierałem. Jestem członkiem PiS i utożsamiam się z jego programem gospodarczym, ale jednocześnie pamiętam, że kieruję spółką giełdową i ponoszę odpowiedzialność przed akcjonariuszami. Nie zapominajmy jednak, że PKN Orlen to największa polska firma, dlatego W realizując projekty biznesowe, również bierzemy pod uwagę rozwój gospodarczy kraju. To zresztą działa w obie strony. Wystarczy przypomnieć sukces pana premiera Mateusza Morawieckiego w uszczelnieniu szarej strefy w obrocie paliwami. Skuteczne wdrożenie i egzekucja tych przepisów wpłynęły na wzrost sprzedaży paliw przez PKN Orlen. Skorzystał na tym budżet państwa. Orlen w 2018 r. z tytułu różnych podatków do budżetu państwa wpłacił ponad 36 mld zł, podczas gdy w 2015 r. było to ok. 10 mld zł mniej. To najlepiej pokazuje, że realizacja celów biznesowych może i powinna współgrać z interesem narodowym - kwituje prezes Obajtek.

Jak zaznacza Obajtek, do mediów i do opinii publicznej trafia informacja, co najwyżej, 15 kluczowych procesach, które dzieją się w PKN Orlen. Tymczasem w tle są dziesiątki, setki działań, w których Orlen realizuje konkretną wizję rozwoju koncernu.

Pytany o to, dlaczego wymienił prawie wszystkich prezesów spółek zależnych w koncernie i obniżył wynagrodzenia o 20 proc., prezes Obajtek odpowiada, że to część restrukturyzacji, która jest konieczna.

Wzmacniamy spółki zależne. Część z nich restrukturyzujemy. Optymalizujemy zatrudnienie w tych spółkach, by budowały swoje kompetencje i zabezpieczały biznes całej grupy. Nie możemy pozwolić, żeby wyprowadzono „na zewnątrz” wszystkie zadania, bo kiedyś te niezwiązane z grupą spółki odsączą zysk Orlenu. Chcę budować siłę grupy i zostawić w niej zysk. Wracając do zmian kadrowych, to gdyby ich nie było, nie udałoby się tak sprawnie przeprowadzić tylu procesów. Nie dokonałem tego przecież sam. To cały zarząd, cała kadra dyrektorska, ale przede wszystkim to zasługa 20 tys. pracowników, którzy na co dzień wdrażają te wszystkie projekty. Z nimi można je przeprowadzić i wprowadzać tak nowatorskie programy jak „Orlen w portfelu”, który jest skierowany do inwestorów indywidualnych. Nie jestem osobą, która z założenia zwalnia ludzi. Ale jeśli organizuję spotkanie z zarządami spółek, to wymagam od prezesów, by potrafili odpowiedzieć na proste pytania. Nie zatrudniamy celebrytów, którzy nie znają wyników prowadzonych przez nich spółek, wysokości odpisów amortyzacyjnych, działań strategicznych, planów zarządzanej spółki… Oczywiście to rady nadzorcze decydują o zmianach zarządów spółek. Jako prezes PKN Orlen mogę udzielać rekomendacji - ocenia prezes PKN Orlen.

