Znajomym pożyczamy najwyżej 450 zł rocznie

Przeciętny Polak rocznie pożycza swoim znajomym oraz rodzinie od 250 do 450 zł, a sam zadłuża się u nich na kwotę nie wyższą niż 50 zł. Równie często jednak zalega ze zwrotem pieniędzy i nigdy ich nie oddaje. Mowa tu zarówno o drobnych sumach nieprzekraczających 50 zł, jak również sporych kwotach wielkości nawet 4 500 zł czy większych. Polacy wskazują również, że to rodzina i znajomi najczęściej proszą ich o wsparcie finansowe. To wybrane wnioski z badania przeprowadzonego przez Censuswide na zlecenie PayPal - czytamy w komunikacie.