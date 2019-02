Emilewicz: Wzrost PKB przekroczy 4 proc.

Ten rok zapowiada się na trudniejszy niż ubiegły – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. – Ale mówimy o spowolnieniu tempa wzrostu w stosunku do potężnej bazy, jaką wypracowaliśmy przez 3 ostatnie lata – dodała.

Problemy, jakie rysują się przed Polską w zbliżających się miesiącach, mają jednak swoje źródło poza krajem. Chodzi m.in. o wojnę celną między USA a Chinami oraz o to, czy się ona skończy, czy może rozleje na inne kraje. Ale – zdaniem Emilewicz – mimo tych problemów prognozy wzrostu PKB na poziomie ok. 3,6 proc. są nazbyt pesymistyczne.

Do tej pory wszystkie prognozy Komisji Europejskiej czy innych instytucji finansowych, dotyczące polskiego wzrostu PKB, okazywały się zaniżone. Sądzę, że tak będzie również w tym roku – powiedziała minister. – Nie boję się powiedzieć, że wg mnie tempo wzrostu PKB w tym roku będzie miało czwórkę z przodu.

Emilewicz zwróciła uwagę na stabilność polskiej gospodarki. Widać to choćby w szybkim wzroście eksportu, choć ostatnio zaczął doganiać go import.

To prawa, w obrocie towarowym mamy deficyt, ale wynika on przede wszystkim ze wzrostu cen surowców energetycznych, takich jak ropa i gaz. Ale mamy także dużą, 20-mld nadwyżkę w usługach, co pozwala w spokoju patrzeć w przyszłość – mówiła.

Zwróciła uwagę na stabilny wzrost inwestycji. Głównym problemem nadal pozostają pracownicy. Choć MPiT nie obawia się nagłego odpływu pracujących w Polsce Ukraińców, to jednak zdaje sobie sprawę, że konieczne jest przyciągnięcie z powrotem do kraju tych Polaków, którzy po 2004 r. pojechali do pracy do Zachodniej Europy.

To jest dla nas wielkie wyzwanie, aby zachęcać do przyjazdu tych, którzy jakiś czas temu wyjechali. Przygotowujemy pakiet powrotny, w których znajdą się m.in. zachęty podatkowe – powiedział Emilewicz. – Byłoby dobrze, gdyby udało się nam przyciągnąć ok. 30 proc. z grona Polaków, którzy należą do tej ostatniej fali emigracji – dodała.

Jak powiedziała, resort organizuje w Londynie targi pracy, przeznaczone dla Polaków. Emilewicz dodała także, że wielu polskich przedsiębiorców działających na Wyspach zastanawia się nad przenosinami, zwłaszcza w związku z Brexitem. Aczkolwiek resort stara się doprowadzić do takich zmian, aby Ukraińcy, którzy u nas pracują, zostawali tutaj na dłużej. - Musimy popracować nad tym, aby udrożnić proces uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy i stały. Uzyskanie papierów trwa zbyt długo. We Wrocławiu trwa to szybko – więc będziemy pracować nad tym, aby było jak we Wrocławiu – powiedziała Emilewicz