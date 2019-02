Zatrudniasz na umowę zlecenie? Zobacz nowości 2019

Umowa zlecenie to dość często praktykowana umowa cywilnoprawna, jaką zawiera pracodawca z pracownikiem. Niejednokrotnie, dla obydwu stron, jest ona bardziej opłacalna, aczkolwiek z roku na rok staje się bardziej restrykcyjna. Jakie nowości, jeśli chodzi o umowę zlecenie, przyniósł 2019 rok?

W przypadku chęci zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie, koniecznie należy sprawdzić czy w ogóle charakter pracy oraz okoliczności zatrudnienia umożliwiają taką formę zatrudnienia. Z roku na rok przepisy te są bardziej restrykcyjne. Wszystko po to, by pracodawcy nie stosowali umowy zlecenia jako zamiennika umowy o pracę, której owocem jest stosunek pracy i która podlega prawu pracy. Jeśli umowa zlecenie będzie spełniać przesłanki umowy o pracę, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może ją podważyć, a co za tym idzie, nałożyć na pracodawcę karę pieniężną, a nawet zgłosić sprawę do sądu.

Jest drożej!

Nowy rok przyniósł wyższą stawkę godzinową, jeśli chodzi o umowy zlecenia. Dla pracowników jest to bez wątpienia powód do radości, a dla pracodawców oznacza niestety wyższe koszty zatrudnienia pracownika. Pamiętaj, że obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 zł. Po przeliczeniu pracy Twojego pracownika na godziny, nie może on otrzymać mniej niż wskazana kwota. W porównaniu do ubiegłego roku, minimalna stawka godzinowa wzrosła aż o złotówkę! Drugą ważną kwestią związaną z wynagrodzeniami jest konieczność potwierdzenia ilości godzin przepracowanych przez pracownika w danym miesiącu. Sposób, w jaki określać będziesz potwierdzać odpowiednią ilość przepracowanych godzin powinien być jasno określony w umowie.

PPK także dla zleceniobiorcy

Jako pracodawca na pewno słyszałeś już o swego rodzaju nowości, jaką są w tym roku Pracownicze Plany Kapitałowe. Warto wiedzieć już od początku, że przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych obowiązują także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie. Muszą one mieć oczywiście ukończone 18 lat i podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Związek zawodowy i nowe horyzonty

Od 2019 roku osoby zatrudnione na umowę zlecenie mają dodatkowy profit – mogą zrzeszać się w związkach zawodowych, a także je tworzyć. Jeśli Twój pracownik skorzysta z tej opcji, musisz pamiętać o kwestii prawa do odpłatnego zwolnienia od pracy zawodowej m.in. w czasie kadencji członków zarządu danego związku. Możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych owocuje także ochroną związkowca przed rozwiązaniem umowy czy zmian jej warunków bez zgody zakładowej organizacji związkowej.

Sama istota umowy zlecenie nie zmieniła się w bieżącym roku. Warto jednak przyswoić nowości w kwestii minimalnego wynagrodzenia czy nowych praw, jakie przysługują zleceniobiorcom. Zanim podpiszesz umowę zlecenie, zapoznaj się z nowościami oraz dobrze przemyśl przesłanki tego typu umowy tak, by w razie kontroli nie ściągnąć na siebie niepotrzebnych kar finansowych.