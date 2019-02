Wydatki na koleje większe o ponad 3 mld zł

Zwiększenie o 3,2 mld zł wydatków zaplanowanych na realizację Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 roku zakłada uchwała Rady Ministrów, którą przyjął rząd - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Środki na zwiększenie wartości programu pochodzić będą z budżetu państwa i przekazane zostaną spółce PKP Polskie Linie Kolejowe w drodze wykupu akcji tej spółki od PKP SA. Dokapitalizowanie to będzie miało wysokość 1,8 mld zł i ma zapewnić prawidłową realizacją KPK szczególnie w części dotyczącej inwestycji w infrastrukturę kolejową w portach morskich.

Kolejne 1,4 mld zł ma pochodzić z kredytu, który zaciągną PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). Środki zostaną przeznaczone na współfinansowanie projektów portowych oraz inwestycji na linii kolejowej E59 między Poznaniem a Szczecinem, w tym odcinka Wronki - Słonice, który został przesunięty z listy rezerwowej na podstawową w związku z uzyskaniem dofinansowania unijnego.

W połowie grudnia ubiegłego roku, kiedy opublikowany został projekt uchwały, prezes PKP PLK Ireneusz Merchel informował, że środki, które PKP PLK otrzyma w ramach dofinansowania kolejowa spółka przeznaczy na realizację inwestycji.

Wszystkie środki finansowe, jakie uzyskujemy przeznaczone są na realizację inwestycji. To nie są środki przeznaczone na wydatki własne PKP PLK. Przeznaczamy je na to, co jest potrzebne dla realizacji inwestycji krajowych - mówił Merchel. - Środki, które otrzymujemy i będziemy otrzymywać, są bardzo istotne w celu uzupełnienia różnicy pomiędzy cenami oferowanymi przez wykonawców a kosztorysowymi w organizowanych przetargach. Te środki finansowe powinny nam wystarczyć, aby w najbliższych tygodniach zlikwidować małą „zadyszkę”, jaką obserwowaliśmy, jeśli chodzi o podpisywanie umów - stwierdził prezes Merchel.