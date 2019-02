Jest szansa na milion aut elektrycznych w 2030 r.

1 mln samochodów elektrycznych może być w Polsce do 2030 r. przy optymalnym wykorzystaniu wszystkich możliwości ułatwiających rozwój elektromobilności - przewiduje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) w swoim raporcie „Polish EV Outlook 2019” opracowanym wraz z firmą doradczą Frost & Sullivan. Scenariusz ten przewiduje także potrzebę wybudowania ponad 37 tys. stacji szybkiego ładowania.

Efektem optymalnego wykorzystania środków z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), w tym także dopłaty do samochodów elektrycznych, dofinansowanie infrastruktury oraz czasowy zwrot VAT, może być pojawienie się w Polsce 1 mln elektrycznych aut w 2030 – mówił Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA podczas prezentacji raportu.

Jak dodał według najbardziej optymistycznego wariantu do 2040 r. liczba tych samochodów może przekroczyć 3 mln sztuk, co stanowiłoby ok. 25 proc. wszystkich samochodów.

Scenariusz bazowy czyli taki, w którym nic nie zostanie zmienione, przewiduje, że liczba aut elektrycznych w 2030 r. wyniesie 63 tys. szt. - mówił Mazur. Oczekujemy, że w okresie 2030-2040 r. rynek pojazdów elektrycznych w Polsce stanie się rynkiem dojrzałym, a tempo jego wzrostu ulegnie stabilizacji. W perspektywie długookresowej, polski park samochodów elektrycznych może się w sumie zwiększyć od 1 mln do 3,2 mln pojazdów w 2040 r., przede wszystkim w zależności od rodzaju wprowadzonych instrumentów wsparcia – mówi Ivan Kondratenko, konsultant Frost & Sullivan.

W raporcie jest mowa o wsparciu, jakie rząd przewiduje wprowadzić w ramach FNT, a chodzi m.in. o wspomniane dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego w wysokości 36 tys. zł, co wynika z projektu rozporządzenia Ministra Energii. Czytaj także: Szykują się dopłaty do samochodów elektrycznych

Na podstawie różnych scenariuszy prezentowanych w „Polish EV Outlook 2019”, liczba publicznych punktów ładowania dostępnych w Polsce, wyniesie od 103,7 do 319,1 tys. Przyjmując ogólnoeuropejski podział punktów ładowania: 85% AC oraz 15% DC, w scenariuszu optymalnego wykorzystania środków FNT, do 2040 r. liczba szybkich punktów DC w Polsce wyniesie 37,4 tys. szt.

Jak podaje Stowarzyszenie, w Polsce jeździe obecnie 3 500 samochodów elektrycznych, 1 324 zostały zarejestrowane w ubiegłym roku, właściciele tych pojazdów mogą korzystać z 845 punktów doładowania z czego ponad połowa to tzw. szybkie ładowarki.