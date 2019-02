Rząd stawia na politykę prorodzinną

Nasz główny cel to polityka prorodzinna. Chcemy programy na rzecz rodzin przemieniać w rozwiązania ustawowe - powiedział w Toruniu wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski. Dodał, że rząd PiS nadal będzie podążał w tym kierunku.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej uczestniczył w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w sympozjum naukowym „Pojednanie w małżeństwie i rodzinie”.

Rodzina jest najważniejsza - to być może banał i slogan, ale dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest to hasło, w które wierzymy. W 2015 r. zmieniliśmy nazwę ministerstwa, dodając pierwszy człon „rodzina”. To jest rzecz symboliczna z jednej strony, ale dla nas ważna, i pokazuje kierunek naszych działań, nasze priorytety. Rodzina jest najważniejsza, bo od niej wszystko się zaczyna - mówił Kuberski.