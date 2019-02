KUKE i Pekao wprowadzają nowe wsparcie dla eksporterów

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wraz z Pekao udostępniły nowe rozwiązanie finansowe wspierające polskich eksporterów. Składa się na nie gwarancja kontraktowa zwrotu zaliczki oraz prefinansowanie kontraktu eksportowego połączone z gwarancją spłaty kredytu, podały instytucje. Jako pierwsza z tego rozwiązania skorzystała spółka Control Process, która dzięki temu będzie mogła zrealizować dwa kontrakty na budowę tłoczni gazu w Estonii.

Kontrakty są realizowane w ramach projektu budowy Balticconnectora, czyli połączenia gazowego z Finlandii do Estonii.

KUKE i Pekao podkreślają, że nowy instrument może być z powodzeniem zastosowany przez polskie firmy z różnych branż, które realizują kontrakty na zagranicznych rynkach.

Według nich, główne zalety zastosowanego rozwiązania to m.in. gwarancja kontraktowa usługi budowlanej świadczonej poza Polską; prefinansowanie eksportu, co daje możliwość sfinansowania kontraktu w postaci kredytu częściowo ubezpieczonego i gwarantowanego przez KUKE; zmniejszenie ryzyka podejmowanego przez bank - instrument ogranicza ryzyko banku przez udział KUKE w transakcji, stwarzając tym samym szansę na finansowanie kolejnych kontraktów w ramach przyznanej linii kredytowej dla tego samego podmiotu bądź innych; dostępność dla polskich przedsiębiorstw z różnych branż oferujących swoje usługi na zagranicznych rynkach; kompleksowość rozwiązania dostępnego w jednym banku bez konieczności angażowania wielu instytucji finansowych.

Polscy przedsiębiorcy potrzebują realnego wsparcia działalności eksportowej. Często mają one doskonałych specjalistów, dysponują unikalną wiedzą i rozwiązaniami, a mimo to trudno im przebić się na innych rynkach. Istotną przeszkodą bywa kwestia finansowania projektu - bez czego nie ma możliwości realizowania przetargu. Wraz z Bankiem Pekao S.A. stworzyliśmy instrument, który ułatwia polskim firmom zdobywanie nowych kontraktów. Zastosowanie gwarancji spłaty kredytu i regwarancji KUKE zmniejsza ryzyko ponoszone przez bank, dzięki czemu przedsiębiorca może otrzymać kompleksowe finansowanie projektu w jednym miejscu. Wystarczy przejść standardową weryfikację i ocenę ryzyka. Produkt jest dostępny dla wszystkich firm, nawet tych niedużych, które chcą realizować kontrakty zagraniczne. Z pewnością dobrze sprawdzi się w sektorze budowlanym, który często musi zapewnić we własnym zakresie finansowanie projektu. W sytuacji gdy na krajowym rynku budowlanym pojawiają się napięcia, eksport tego typu usług może być dobrym rozwiązaniem dla wielu podmiotów z tego sektora – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes KUKE Janusz Władyczak.

Zgodnie z zapowiedzią, wraz z KUKE wdrożyliśmy kolejne nowe narzędzie wpierające polskich eksporterów. Zaproponowana struktura finansowania umożliwiła uzyskanie decyzji na nowe zaangażowanie kredytowe, co nie było możliwe w ostatnich latach. Do produktu gwarancji eksportowej dodany jest kredyt na prefinansowanie eksportu, co umożliwia klientowi zamknięcie finansowania projektu. Z wypracowanego przy tej transakcji schematu mogą skorzystać inne firmy, działającej również w innych branżach. Tym samym tworzymy z KUKE silne zaplecze dla polskich przedsiębiorców, chcących rozwijać się praktycznie na dowolnym rynku - dodał dyrektor zarządzający departamentu bankowości międzynarodowej i finansowania eksportu w Banku Pekao Piotr Stolarczyk.