Administracja chce słuchać przedsiębiorców

Od kilku miesięcy Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Federacją Przedsiębiorców Polskich prowadzi platformę pod nazwą Głos Przedsiębiorcy. Jej celem jest prowadzenie dialogu z przedsiębiorcami i całym środowiskiem biznesu.

Takie rozwiązanie ma umożliwić pozyskanie informacji o tym, jakie zmiany są potrzebne, aby prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce było coraz łatwiejsze. Tym samym przygotowywane przez rząd ustawy mają sprawić, by dynamika zakładania działalności gospodarczych była nadal bardzo duża. Obecnie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) notuje się codziennie 900 nowych podmiotów. To zdecydowanie więcej niż liczba firm wyrejestrowujących się. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce utrzymać takie wyniki.

– Wiele z proponowanych pomysłów udało się dotychczas wdrożyć. Z ponad 200 pomysłów ponad 30 weszło w życie. Kolejnych 40 inicjatyw znajduje się obecne w konsultacjach – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Podejmowana przez resort inicjatywa powstała z nadzieją na to, że stanowienie prawa w Polsce będzie przyjazne dla przedsiębiorców. Platforma jest przykładem pro-przedsiębiorczego nastawienia MPiT. Nasz resort traktuje przedsiębiorców jako partnerów i słucha ich opinii przygotowując zmiany w prawie. Głos Przedsiębiorcy jest symbolem zmiany w relacjach między biznesem a administracją. To dla całej administracji publicznej niezwykle cenne źródło informacji. Dzięki platformie przedsiębiorcy mogą w łatwy sposób przekazać swoje propozycje, a administracja otrzymać komentarze i uwagi do swoich pomysłów – dodała Emilewicz.

eNewsroom.pl/ as/