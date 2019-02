Warszawa na 19. miejscu najbogatszych regionów UE

Stolica Polski znalazła się na 19 miejscu wśród najbogatszych regionów UE z PKB per capita wynoszącym 152 proc. średniej unijnej. Wśród najbiedniejszych obszarów „28” są jednak aż trzy polskie województwa: lubelskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie.

Jak wynika z opublikowanych we wtorek przez Eurostat danych, zamożność mieszkańców tych trzech polskich regionów wynosi 48 proc. (woj. lubelskie) bądź 49 proc. (warmińsko-mazurskie i podkarpackie) średniej unijnej.

Najbiedniejszym obszarem w UE jest północno-zachodnia Bułgaria, gdzie PKB per capita wynosi 31 proc. średniej wszystkich państw członkowskich. Bułgarskich regionów w zestawieniu 20 najuboższych jest najwięcej, bo aż pięć. Tylko nieco lepiej sytuacja wygląda jeśli chodzi o Węgry - w dolnej 20 są cztery regiony tego kraju, podobnie jak z Grecji. Na dole w zestawieniu znalazły się też zamorskie terytoria Francji, takie jak leżąca na Oceanie Indyjskim wyspa Majotta, czy okręgi rumuńskie.

Najbardziej zamożnym miejscem w całej UE jest stolica Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy Londynu wewnętrznego (zachodniej części) w unijnej statystyce są ponad sześciokrotnie bogatsi (626 proc.) niż średnia w całej UE. Na kolejnych miejscach w tym zestawieniu znalazły się Luksemburg (253 proc.), część stołeczna Irlandii (220 proc.), Hamburg (202 proc.) oraz Bruksela (196 proc.).

Z miast regionu Europy Środkowo-Wschodniej wyżej niż Warszawa znalazły się Praga (na 7 miejscu z PKB per capita wynoszącym 187 proc. średniej UE) oraz Bratysława (8 miejsce, 179 proc. średniej). Tuż za stolicą Polski znalazł się za to Wiedeń (151 proc. średniej UE).

W samej Polsce poza Warszawą żaden region nie zbliża się nawet do przeciętnego poziomu bogactwa w UE. Najbliżej jest woj. dolnośląskiemu, którego PKB per capita wynosi 77 proc. średniej UE. Na kolejnym miejscu znalazły się wielkopolskie (76 proc.), śląskie (72 proc.) oraz pomorskie (67 proc.).

Z danych Eurostatu wynika, że trzy czwarte populacji krajów UE żyje w regionach, gdzie PKB per capita jest wyższy niż 75 proc. średniej całej Unii. Zaprezentowane przez Europejski Urząd Statystyczny dane dotyczą PKB per capita wyrażonego w parytecie siły nabywczej. Dotyczą one roku 2017 r.

