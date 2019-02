Trzy kolosy górnicze będą współpracować

Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM Polska Miedź oraz Lubelski Węgiel Bogdanka będą współpracować przy wprowadzaniu do procesu produkcji najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i informatycznych. To pierwsze tego typu trójstronne porozumienie w polskim górnictwie.

List intencyjny o współpracy podpisano podczas trwającej do środy w Krakowie 28. edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej, podczas której naukowcy, eksperci i praktycy dyskutują o różnych aspektach działalności polskiego górnictwa.

„Polskie górnictwo uchodzi na świecie za jedno z najnowocześniejszych, a sojusz trzech spółek górniczych jest gwarantem jego dalszego rozwoju. Tylko rozwój pozwoli nam utrzymać pozycję liderów na naszych rynkach zbytu” - ocenił prezes JSW Daniel Ozon.

Podpisany we wtorek list intencyjny zakłada, że spółki będą dzielić się swoimi doświadczeniami, w szczególności z wykorzystania robotów w procesie produkcji i podczas prowadzenia akcji ratowniczych, a także dotyczącymi poprawy metod zarzadzania przedsiębiorstwem w oparciu o rozwiązania IT czy wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego.

Ponadto górnicze spółki mają wspierać się w pozyskiwaniu zewnętrznego współfinansowania dla innowacyjnych rozwiązań w górnictwie. Szczegółowe warunki współpracy firm zostaną określone w odrębnych umowach.

Prezes KGHM Marcin Chludziński podkreślił, że doświadczenia i wiedza zgromadzone w KGHM to prawdziwy kapitał spółki, w oparciu o który buduje ona swoją pozycję. Współpraca z innymi górniczymi firmami ma zwiększyć możliwości w tym zakresie.

„Zgodnie z nową strategią już teraz znacznie zwiększamy nakłady na innowacje. Współpraca w tym obszarze i wymiana doświadczeń pozwoli zintensyfikować nasze działania” - powiedział Chludziński, cytowany w komunikacie prasowym.

Prezes kopalni Bogdanka Artur Wasil ocenił, że za każdą z firm podpisujących list intencyjny stoją dekady doświadczeń w obszarze wydobycia. „Uznaliśmy, że podzielenie się tą wiedzą może przynieść wymierne efekty w zakresie efektywności produkcji i - co niezwykle ważne - bezpieczeństwa pracy pod ziemią” - wyjaśnił prezes.

Bogdanka m.in. realizuje program pod nazwą Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań, od lat współpracuje też z ośrodkami naukowymi, w tym z Polską Akademią Nauk i Akademią Górniczo-Hutniczą. „Zależy nam na tym, by być w czołówce nowoczesnych i nowatorskich firm na świecie. Łącząc nasze siły możemy szybciej osiągnąć te ambitne cele” - dodał Wasil.

Nowoczesne technologie dla górnictwa będą głównym tematem tegorocznego Międzynarodowego Forum Górniczego - International Mining Forum (IMF), które odbędzie się 11 i 12 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Gospodarzem tej prestiżowej, organizowanej cyklicznie od 2004 r. konferencji będzie w tym roku po raz drugi Jastrzębska Spółka Węglowa.

Podczas spotkania naukowcy, przedstawiciele górniczych spółek oraz przedsiębiorcy z wielu krajów mają dyskutować m.in. o bezpieczeństwie i efektywności wydobycia w oparciu o tzw. przemysł 4.0, korzystający z najnowocześniejszych technologii.

„Czwarta rewolucja przemysłowa toczy się na naszych oczach z tak ogromną dynamiką, jakiej nie było nigdy wcześniej. Stoimy u progu wielu wyzwań, takich jak inteligentne systemy teleinformatyczne, automatyzacja i robotyzacja w podziemnej eksploatacji złóż. Tematem szczególnie ważnym nie tylko dla mnie, ale całej załogi jest stała, konsekwentna poprawa bezpieczeństwa pracy i eksploatacji złóż w warunkach zagrożeń naturalnych” - ocenia prezes JSW Daniel Ozon.

Przedstawiciele JSW deklarują, że spółka podejmuje wiele działań, aby sprostać wyzwaniom czwartej rewolucji przemysłowej, szczególnie w zakresie wykorzystania węglopochodnych. Zaawansowane prace dotyczą np. samodzielnej obudowy kotwowej i automatycznego kompleksu ścianowego. JSW rozpoczęła też projekty dotyczące produkcji adsorbentów i nanorurek węglowych przy wykorzystaniu produktów ubocznych powstających podczas produkcji węgla koksowego i koksu.

Grupa JSW prowadzi również prace nad wdrożeniem unikatowego - nie tylko w skali kraju - projektu dotyczącego instalacji do separacji wodoru, która ma powstać w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Oczyszczony wodór może być wykorzystywany w ogniwach paliwowych do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, ale także do zasilania urządzeń elektrycznych i awaryjnych stacji zasilania.

W tym roku konferencja IMF odbędzie się po raz piętnasty, a jej głównym tematem będzie „Bezpieczeństwo i wydajność eksploatacji w obliczu wyzwań przemysłu 4.0”. Dotyczy to w szczególności wdrożenia oraz wykorzystania w kopalniach nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych, szerokiej analizy gospodarki surowcami mineralnymi i procesów ich pozyskiwania. Część dyskusji odbędzie się w salach wykładowych kopalń JSW.

PAP, sek