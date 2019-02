Wnioski o e-dowody można składać od poniedziałku

Wnioski o e-dowody - zarówno online, jak i w urzędzie - będzie można składać od poniedziałku 4 marca. Według resortu cyfryzacji pierwsze nowe dokumenty trafią do obywateli kilka dni później. Sama procedura składania wniosków niewiele się zmieni.

Od środy 27 lutego do poniedziałku 4 marca, ze względu na prace techniczne, nie można składać online wniosków o dowód osobisty. Wnioski o dowody bez tzw. warstwy elektronicznej (stare dowody) można składać do piątku 1 marca do godziny 11.30.

Każdy, kto złoży wniosek 4 marca lub później, dostanie już nowy dowód z warstwą elektroniczną, czyli wbudowanym niewidocznym z zewnątrz chipem.

Zewnętrznie dokument będzie wyglądał podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny do korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione. E-dowód będzie działał bezstykowo, co oznacza, że wystarczy położyć go na czytniku.

W samej procedurze składania wniosków zmienia się bardzo niewiele. Nieznacznie zmieni się dotychczasowy formularz wniosku. Zostanie on poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego.

Korzystanie z warstwy elektronicznej w nowym dowodzie nie będzie obowiązkowe, można jej nie aktywować przy odbieraniu dowodu i zrobić to później, w dowolnym momencie.

Z kolei, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji e-dowodu, należy ustawić swój własny kod PIN do podpisu osobistego (sześć cyfr) i kod PIN do profilu osobistego (cztery cyfry). Kody te (w sposób podobny do tego znanego przy kartach do bankomatów) będzie można ustalić w urzędzie przy odbiorze albo później, w dowolnym momencie.

Przy odbiorze dowodu osobistego otrzymamy również kod PUK (o zastosowaniu podobnym to tego w telefonie komórkowym: po wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN, można wpisać kod PUK i później na nowo korzystać z wszystkich funkcjonalności e-dowodu). Podawanie kodu PIN będzie potrzebne zawsze, gdy chcemy złożyć podpis osobisty lub zostać uwierzytelnionym. W dowolnym momencie posiadacz dowodu osobistego będzie mógł dokonać zmiany kodu PIN: w urzędzie lub przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiającej dokonanie takiej czynności.

Dotychczasowe funkcje dowodu osobistego nie zmienią się: nadal będzie on potwierdzać tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniać do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Wymiana dowodów nie jest obowiązkowa. Jeśli ma się ważny dowód osobisty, nie trzeba składać wniosku. Podobnie jak obecna wersja, e-dowód będzie ważny przez 10 lat. Według planów dowody z warstwą elektroniczną będą zastępować dotychczasowe dowody stopniowo - w miarę ich naturalnego procesu wymiany (np. z powodu końca ważności dotychczasowego dokumentu czy jego utraty). Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.

Realizacja e-dowodu to kontynuacja nieukończonego w pierwotnym terminie projektu pl.ID, zapoczątkowanego w 2008 roku.

