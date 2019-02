IPN pozwie amerykańską dziennikarkę

Pozew z powództwa cywilnego dot. wypowiedzi amerykańskiej dziennikarki Andrei Mitchell, która mówiła o walce Żydów z polskim reżimem w getcie warszawskim w 1943 r., zostanie złożony w najbliższych dniach - poinformował w czwartek prezes IPN Jarosław Szarek.

W związku z niedawną konferencją bliskowschodnią Andrea Mitchell z telewizji MSNBC przeprowadziła wywiad z przebywającym w Warszawie wiceprezydentem USA Mike’m Pence’em. W swojej relacji dziennikarka poinformowała, że w programie podróży Pence’a i jego żony jest m.in. wizyta w dawnym getcie warszawskim, gdzie w czasie powstania w 1943 r. Żydzi - jak powiedziała - „przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”. Dziennikarka później przeprosiła za swoje słowa na Twitterze; sformułowanie to określiła jako „niefortunną nieścisłość”. Do tych przeprosin pozytywnie odniósł się polski MSZ.

Pozew nie został jeszcze skierowany; nasze biuro prawne dało jeszcze czas stacji (telewizji MSNBC ) na odniesienie się do tej sprawy i na przeprosiny na wizji. Tu nawet nie chodzi o przeprosiny, tylko o przyznanie się (do błędu), o powiedzenie prawdy, bo to nie jest kwestia interpretacji (wydarzeń historycznych) tylko ewidentne kłamstwo - powiedział PAP i IAR Szarek podkreślając, że Polska w czasie II wojny światowej należała do nielicznego grona państw, które nie współpracowały z III Rzeszą Niemiecką.