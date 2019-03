Energa otworzy nowe stacje ładowania elektryków

Użytkownicy samochodów elektrycznych będą mieli do dyspozycji nowe stacje ładowania swoich pojazdów. Tym samym zyskają możliwość swobodniejszego przemieszczania się po terenie działania Grupy Energa, która do końca 2019 roku będzie mieć łącznie 54 punkty ładowania.

Od początku roku Energa Obrót uruchomiła już 4 nowe stacje ładowania o mocy 2x22 kW. Pierwsza powstała w Sopocie na parkingu Parku Wodnego, a trzy pozostałe poza Trójmiastem: na parkingu galerii handlowej Neptun w Starogardzie Gdańskim, parkingu Urzędu Miasta Tczew oraz na parkingu galerii handlowej Stara Kuźnia w Grudziądzu.

Gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe, zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe stacji, które zapewni ich lepszą widoczność. Z kolei w najbliższych miesiącach Grupa Energa będzie sukcesywnie instalować kolejne stacje ładowania ulokowane przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz w większości dużych miast leżących na terenie działania Grupy Energa, m.in. przy gdyńskim sklepie Komfort.

Część spośród 54 punktów ładowania samochodów elektrycznych będzie stacjami szybkiego ładowania, czyli umożliwiającymi naładowanie pojazdu do poziomu 80% baterii w ciągu 30 min.

Energa systematycznie rozbudowuje sieć ładowania aut elektrycznych. Obecnie Energa posiada łącznie 11 stacji. Oprócz wspomnianych wyżej lokalizacji znajdują się one także przy centrum handlowym Auchan Gdańsk (ul. Szczęśliwa 3), przed Urzędami Miast Gdańska i Sopotu, na stacjach Lotos w Gdańsku (al. Zwycięstwa 13) i Gdyni (al. Zwycięstwa 165) oraz pod Olivia Business Center przy al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku (dwie ładowarki). Grupa Energa nie kończy jednak swoich inwestycji w rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych na kolejnych punktach ładowania, które powstaną do końca 2019 roku. W kolejnych latach spółka planuje kontynuować projekt, do roku 2022 roku stawiając przynajmniej 100 stacji.