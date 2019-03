Żywność z Polski to poważna sprawa

Polska bardzo poważnie traktuje jakość żywności. Żywność należy do najważniejszych kategorii eksportowych, w ub.r. wartość wywozu wyniosła ponad 29 mld euro - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Premier bierze udział w debacie obywatelskiej „Polityka zrównoważonego rozwoju szansą dla obszarów wiejskich w Polsce”, która odbywa się w trakcie Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce koło Rzeszowa.

„To nasze oczko w głowie, dlatego śmiertelnie poważnie traktujemy wszystkie błędy i nadużycia, które się zdarzają, chociażby takie jak kontrola mięsa”. Dodał, że „jakość polskiej żywności musi być naszą marka” - mówił premier odpowiadając na pytanie o priorytety polskiego rządu dotyczące rolnictwa.

„Tak kształtujemy te relacje w ramach kontroli jakości, by była ona najwyższa. Eksport do UE od wielu lat rośnie w podbranżach rolniczych niemal dwucyfrowo. Świadczy to, że polska żywność jest smaczna, wysokiej jakości, wszyscy którzy ją spożywają w UE (…) są z tego zadowoleni” - tłumaczył Morawiecki.

Odnosząc się do pytania o afrykański pomór świń (ASF), premier powiedział że jest to „temat, który największe potęgi gospodarcze świata nie znalazły jeszcze recepty, szkoda, że jeszcze nie wynaleziono szczepionki” - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że Chiny, cała Unia, próbują sobie radzić z tą chorobą, ale wiadomo, że choroba od 2012 r., kiedy większe ogniska wykryte zostały na Białorusi, rozprzestrzenia się na różne sposoby, nie tylko poprzez dziki, żywność przywożoną z Białorusi i Ukrainy, ale także przez owady krwiopijne (..) , na oponach samochodu, dlatego - zdaniem premiera - ten problem wymaga wielowątkowego zaadresowania.

„Ważny jest temat bioasekuracji, dlatego podnieśliśmy z 50 do 75 proc. kwotę refundacji wszystkich działań związanych z bioasekuracją w gospodarstwach hodowli trzody chlewnej. To daje rezultaty, bo widać, że tempo rozprzestrzenia zostało w znaczącym stopniu powstrzymane, ale ja jestem daleki od ogłoszenia, że problem jest zwalczony” - podkreślił Morawiecki.

Zdaniem szefa rządu, w sprawie zwalczania ASF powinna pomóc Unia Europejska. „Polska jest linią obrony dla całej UE, powinniśmy dostawać środki na walkę z ASF z budżetu unijnego, bo od naszej skuteczności zależy czy choroba dalej będzie peregrynowała do Niemiec, Francji i innych krajów w Zachodniej Europie” - zaznaczył premier.

