Emerytura to nie tylko odpoczynek ale i problemy

Ponad połowie Polaków emerytura kojarzy się z odpoczynkiem, jednej trzeciej z problemami finansowymi - wynika z badania „Życie na emeryturze - wyobrażenia i postawy Polaków”. Na „odpoczynek” częściej wskazywali mężczyźni i osoby młode, na „problemy” - kobiety i osoby starsze.

Sondaż przeprowadzono na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przez ARC Rynek i Opinia.

„Ponad połowie ankietowanych (52 proc.) emerytura kojarzy się z odpoczynkiem, częściej taką odpowiedź zaznaczali mężczyźni (53 proc. do 50 proc.) i osoby w wieku 18-24 lat. 45 proc. ankietowanych wskazało, że emerytura kojarzy się z czasem dla siebie, tutaj więcej kobiet wytypowało taką odpowiedź (48 proc. do 43 proc.) i osoby w wieku 25-34 lat” - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z raportem, dla 42 proc. pytanych emerytura to czas, który można poświęcić bliskim, w tym przypadku również więcej kobiet wskazywało na taką odpowiedź (44 proc. do 40 proc.) - częściej taką odpowiedź zaznaczały osoby w wieku 18-24 lat, niż osoby w wieku 45-64 lat.

„Blisko 1/3 Polaków (33 proc.) emeryturę kojarzy z problemami finansowymi, taką odpowiedź wskazywały częściej kobiety (36 proc. do 31 proc.) i osoby w wieku starszym 45-64 lat” - wyjaśniono.

Autorzy raportu napisali, że wyobrażenia Polaków na temat emerytury są bardzo różne. Dla ponad połowy, w większości mężczyzn (61 proc. do 52 proc.) i osób w wieku 18-24 lat (aż 76 proc.) emerytura to czas, w którym będą odpoczywać. 54 proc. osób planuje spędzać czas z bliskimi, w większości kobiety (59 proc. do 50 proc.), 52 proc. poświęci ten czas dla siebie, na taką odpowiedź również wskazywała przewaga kobiet (57 proc. do 47 proc.). W obu przypadkach więcej takich odpowiedzi wytypowały osoby w wieku 18-24 lat.

Ankieta pokazały, że młode osoby w przedziale wieku 18-24 częściej też wyobrażają sobie emeryturę jako czas, który można przeznaczyć na hobby i pasje. 24 proc. osób mieszkających w Polsce wskazuje, że na emeryturze będzie miało problemy finansowe, takie odpowiedzi częściej zaznaczały kobiety (27 proc. do 22 proc.) oraz osoby w wieku starszym 45-64 lat.

„Wnioski z badań wyraźnie wskazują, że dla młodych ludzi emerytura coraz częściej zaczyna się kojarzyć z pozytywnymi aspektami. Podróże, hobby, czas dla rodziny - tak za kilkadziesiąt lat chcą spędzać czas na emeryturze młodzi ludzie. Uważam, że w dużej mierze ma na to wpływ stabilizujące się otoczenie gospodarcze w Polsce, które oferuje młodszemu pokoleniu coraz bardziej różnorodne formy rozwoju zawodowego. To na pewno wpływa na pozytywne myślenie o własnej przyszłości” - komentuje cytowany w komunikacie prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami prof. Marcin Dyl.

„Nie można jednak zapominać o grupie Polaków dla których emerytura kojarzy się przede wszystkim z kłopotami finansowymi. Tym bardziej więc, myśląc o emeryturze nie można zapominać o różnych formach oszczędzania lub bezpiecznego inwestowania własnych środków finansowych, które zapewnią nam godne życie w przyszłości” - dodał.

Na pytania dotyczące pomysłów na spędzanie wolnego czasu na emeryturze, 63 proc. osób wskazało, że poświęci wówczas więcej czasu rodzinie - taką odpowiedź zaznaczały zazwyczaj osoby w wieku 25-34 lat z wyższym wykształceniem. Wielu ankietowanych wskazało również na podróżowanie (52 proc.), w większości osoby w wieku 18-24 lat, z dużą przewagą z wyższym wykształceniem (64 proc.).

„Rozwijanie hobby, to rodzaj spędzenia czasu na emeryturze najchętniej wybierany przez młode osoby w wieku 18-24 lat, w większości mężczyzn (55 proc. do 45 proc.), tutaj również widoczna jest przewaga osób z wyższym wykształceniem (60 proc.). W mniejszym stopniu Polacy planują opiekować się wnukami, na taką odpowiedź wskazało 39 proc. ankietowanych w większości kobiety (44 proc. do 35 proc.), a także pracować w mniejszym wymiarze godzin (30 proc.). Co ciekawe taką odpowiedź wskazało tyle samo osób z wyższym, jak i średnim wykształceniem (po 34 proc.) a tylko 21 proc. z podstawowym lub zawodowym” - napisano.

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1200 Polaków w wieku 18-64 lata. Zebrana próba była reprezentatywna dla populacji Polski ze względu na płeć, wiek, poziom wykształcenia oraz wielkość miejscowości zamieszkania (z wyłączeniem osób przebywających na rencie, emeryturze lub uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę).

PAP/ as/