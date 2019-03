Zagórski: System e-dowodów działa sprawnie

Wbrew wszystkim obawom, system dowodów osobistych z warstwą elektroniczną działa sprawnie - zapewnił w poniedziałek minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Szef MC zwołał konferencję prasową, by poinformować o funkcjonowaniu systemu wydawania e-dowodów, uruchomionego o północy.

Zaznaczył, że do godz. 13 zostało złożonych 11 tysięcy wniosków o wydanie dowodu z warstwą elektroniczną. To więcej, dodał, niż w takim samym czasie dotąd, bo zwykle było to ok. 8 tysięcy. 1,5 tysiąca z tych wniosków złożono w formie elektronicznej.

Jest bardzo duże zainteresowanie, ale nie powoduje to paraliżu systemu - mówił Zagórski. Sam minister, co pokazano na filmie, też złożył wniosek o wydanie e-dowodu.

Resort cyfryzacji, jak dodał szef MC, nie ma też z gmin informacji o problemach z wdrażaniem systemu.

Ci wszyscy, którzy złożyli wnioski, w ciągu kilku lub kilkunastu dni powinni otrzymać swoje dowody z warstwą elektroniczną - poinformował szef MC.

E-dowody maja być „elementem całego systemu identyfikacji elektronicznej w Polsce”, który ma być komplementarny wobec siebie. Jego częściami składowymi mają być e-dowód, profil zaufany i środki identyfikacji, wydawane przez podmioty komercyjne.

Wszystko to bazuje na jednym rozwiązaniu, które spina węzeł krajowy - zaznaczył minister. Dzięki usługom, które oferujemy, na dziś 2 mln 800 tys. osób założyło już profil zaufany. Mamy nadzieję, że e-dowód będzie takim impulsem, żeby założyć sobie profil zaufany, by korzystać z niektórych usług, które dowód daje - mówił Zagórski.

Założenie profilu zaufanego - środka potwierdzania tożsamości w sieci - jest warunkiem korzystania z niektórych możliwości e-dowodu, np. zastrzegania go.

Jeśli dowód się zagubi albo będzie się miało podejrzenie, że ktoś go nam ukradł, będzie możliwość czasowego „zawieszenia” dowodu, albo natychmiastowego unieważnienia.

Zamiast iść na policję, wypełniać formularze, będziemy mogli natychmiast zawiesić dowód online na 14 dni. Jeżeli w ciągu tych 14 dni dowód się znajdzie, bo gdzieś nam się zawieruszył, będzie można ten proces odwrócić bez konieczności wyrabiania nowego dowodu - mówił minister cyfryzacji.

Zagórski zaznaczył, że celem kierowanego przez niego resortu, nad czym pracuje wspólnie z resortem zdrowia, jest też umożliwienie identyfikacji pacjentów przez e-dowód w placówkach służby zdrowia. Ma to być możliwe pod koniec tego roku.

Zewnętrznie dokument będzie wyglądał podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) będzie numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten będzie potrzebny do korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpieczy też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione. E-dowód będzie działał bezstykowo, co oznacza, że wystarczy położyć go na czytniku.

Korzystanie z warstwy elektronicznej w nowym dowodzie nie będzie obowiązkowe, można jej nie aktywować przy odbieraniu dowodu i zrobić to później, w dowolnym momencie.

Z kolei, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji e-dowodu, należy ustawić swój własny kod PIN do podpisu osobistego (sześć cyfr) i kod PIN do profilu osobistego (cztery cyfry). Kody te (w sposób podobny do tego znanego przy kartach do bankomatów) będzie można ustalić w urzędzie przy odbiorze albo później, w dowolnym momencie.

Przy odbiorze dowodu osobistego otrzyma się również kod PUK (o zastosowaniu podobnym to tego w telefonie komórkowym: po wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN, można wpisać kod PUK i później na nowo korzystać z wszystkich funkcjonalności e-dowodu). Podawanie kodu PIN będzie potrzebne zawsze, gdy będzie się chciało złożyć podpis osobisty lub zostać uwierzytelnionym. W dowolnym momencie posiadacz dowodu osobistego będzie mógł dokonać zmiany kodu PIN: w urzędzie lub przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiającej dokonanie takiej czynności.

Dowodem będziemy mogli podpisywać dokumenty - umożliwi to podpis osobisty - mówił Zagórski.

Dotychczasowe funkcje dowodu osobistego nie zmienią się: nadal będzie on potwierdzać tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniać do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Zagórski zaznaczył, że wnioski o e-dowody powinni zgłaszać jedynie ci, którym skończyła się ważność dotychczasowych dokumentów. Ci, których dowód jest nadal ważny nie mają takiego obowiązku.

Podobnie jak obecna wersja, e-dowód będzie ważny przez 10 lat. Według planów dowody z warstwą elektroniczną będą zastępować dotychczasowe dowody stopniowo - w miarę ich naturalnego procesu wymiany (np. z powodu końca ważności dotychczasowego dokumentu czy jego utraty). Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.

Na podst. PAP