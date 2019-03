53 mln zł wsparcia w ramach programu "Maluch plus"

Dzięki programowi „Maluch Plus” na Mazowszu w 2019 r. powstanie ok. 5,5 tys. miejsc w 219 nowych placówkach. Dofinansowanie otrzyma też 9,6 tys. już funkcjonujących miejsc opieki - powiedział we wtorek wiceszef MRPiPS Kazimierz Kuberski. Resort przeznaczył na to ok. 53 mln zł.

O wsparcie z programu „Maluch plus” 2019 mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty i podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Resort rodziny poinformował, że pieniądze przeznaczone na powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat trzech otrzymały wszystkie projekty zgłoszono do konkursu.

Podczas konferencji prasowej poprzedzającego uroczystość wręczenia promes w ramach programu „Maluch plus” i „Senior plus” wiceminister Kuberski poinformował, że dzięki „Maluch Plus” 2019 na Mazowszu powstanie 5538 nowych miejsc w 219 nowych placówkach. Dodał, że dofinansowanych zostanie 9,6 tys. już funkcjonujących miejsc opieki, w tym 91 dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Z programu „Maluch plus” do woj. mazowieckiego trafi około 53 mln zł na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci.

To ponad dwa razy więcej niż w 2015 r. - podkreślił Kuberski. W ten sposób - jak zaznaczył - „znikną kolejne białe plamy w gminach pozbawionych do tej pory samorządowych miejsc opieki”.

Samorządy, na których terenie nie działała żadna placówka samorządowa dla najmłodszych, miały gwarancję otrzymania dofinansowania w wysokości 80 proc. kosztów budowy żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienia dziennego opiekuna. W woj. mazowieckim takie dofinansowanie otrzymało 12 samorządów: Mirów, Przysucha, Wierzbica, Bielsk, Rzekuń, Wiskitki, Jednorożec, Węgrów, Kosów Lacki, Sterdyń, Milanówek i Pniewy.

W sumie w ramach programu „Maluch plus” w edycji na rok 2019 gminy i instytucje niepubliczne otrzymają około 375,8 mln zł na tworzenie i na funkcjonowanie miejsc opieki.

W tej edycji programu w 447 gminach w 974 instytucjach opieki powstanie 27,6 tys. nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Z kolei 54,6 tys. już istniejących miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania w 2019 r. W tym 749 miejsc przeznaczonych jest dla dzieci niepełnosprawnych.

W końcu 2018 r. w całej Polsce żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie zapewniali 145,9 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, w tym w woj. mazowieckim 27043 miejsc. W skali kraju instytucje opieki działają w 937 gminach, to 38 proc. ogółu z nich.

Wiceminister Kuberski mówił także o wsparciu samorządów w ramach programu „Senior plus”. Poinformował, że samorządy z woj. mazowieckiego otrzymają blisko 6,73 mln zł na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu „Senior plus”. Pozwoli to utworzyć 888 nowych miejsc w dziennych domach i klubach oraz dofinansować kolejne 1454 miejsca w już istniejących placówkach.

W ramach tegorocznej edycji programu „Senior plus” w województwie mazowieckim powstanie 40 placówek dla osób starszych, z tego 10 domów i 30 klubów „Senior plus”.

Wiceminister Kuberski podkreślił, że na tegoroczną edycję programu przeznaczono - tak jak w roku poprzednim - 80 mln zł. „W ramach już złożonych wniosków mamy (wykorzystane - PAP) ponad 62 mln zł. Mamy jeszcze rezerwę na ten rok, ogłaszamy kolejny nabór, jest szansa na dofinansowanie” - oświadczył.

Wieloletni program „Senior plus” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Ma on zwiększyć aktywność osób starszych w życiu społecznym. W ramach programu rozbudowywana jest sieć dziennych domów i klubów „Senior plus”. O dofinansowanie mogą się ubiegać gminy, powiaty i samorządy województw.

SzSz (PAP)