Potęga polskich mebli

Wartość produkcji mebli w Polsce w 2018 roku przekroczyła 49 mld zł, a wartość eksportu zbliża się do poziomu 47 mld zł, co daje polskim producentom drugie miejsce w Europie - poinformował we wtorek przedstawiciel izby producentów Michał Strzelecki.

Strzelecki, dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM), poinformował też na konferencji prasowej, że „prognozowany wzrost produkcji sprzedanej w roku 2018 w porównaniu do 2017 roku wyniósł 6 proc.”

Dodał, że „po tym jak wyprzedziliśmy w 2017 roku Włochy staliśmy się wiceliderem eksportu mebli w Europie, pozostajemy natomiast szóstym producentem mebli na świecie, ale w tym gronie są takie kraje jak Chiny, USA czy Indie”. „Te dwa ostatnie w eksporcie wyprzedzamy” - zauważył. „Tam wewnętrzne zapotrzebowanie jest tak duże, że swoją produkcję wykorzystują na własnym rynku. Dla nas to oznacza, że jako producenci możemy na tych rynkach zaistnieć” - zaznaczył.

Strzelecki zakłada, że biorąc pod uwagę pozycję sprzedażową i produkcyjną, polska branża meblowa jest w stanie stać się w nieodległym czasie eksportowym numerem jeden w Europie. Zaznaczył przy tym, że wymaga to nie tylko zwiększenia produkcji, ale też inwestowania w nowe rozwiązania, aby tworzyć tzw. wartość dodaną do produkcji żeby osiągać wyższe marże.

Według danych OIGPM tylko 43 proc. polskich firm sprzedaje w sposób zorganizowany swoje meble za granicę. Na eksport trafia 90 proc. produkcji. Głównym odbiorcą mebli z Polski od lat są Niemcy, gdzie w ub. roku trafiło ponad 36 proc. wysłanych za granicę mebli, drugie są Czech (8,5 proc.), trzecia jest Wielka Brytania (5,8 proc.). W 2017 roku do naszych zachodnich sąsiadów polscy producenci wyeksportowali towary za ponad 3,6 mld euro. Na drugim miejscu w 2017 roku były Czechy z wynikiem 820 mln euro, po tym jak wyprzedziły w stawce Wielką Brytanię, gdzie polskie firmy wyeksportowały meble o wartości 740 mln euro. W 2018 roku Polska wyeksportowała meble o szacunkowej wartości ponad 10,6 mld euro.

Izba podała, że w Polsce zarejestrowanych jest ponad 27 tys. firm meblowych. Wśród nich, tylko 85 to duże przedsiębiorstwa, 306 to średnie firmy, małych jest 1318, zaś pozostałe (ponad 25 tys.) to mikro firmy zatrudniające do 9 osób. Na koniec 2018 roku branża meblowa zatrudniała łącznie 161 tys. osób. Prognoza na 2019 rok zakłada wzrost zatrudnienia do 165 tys.

