Firma bez firmy, czyli co warto wiedzieć o inkubatorach przedsiębiorczości?

Hasło „firma bez firmy” kojarzyć się może, przez wprowadzenie Konstytucji Biznesu, jedynie z działalnością bez rejestracji. Jest jednak jeszcze jedna opcja – mowa tutaj o akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, które są szalenie pomocne na starcie z własnym biznesem. Kto może z nich skorzystać? Czy to się w ogóle opłaca w dobie firmy bez ZUS?

Sama nazwa akademickie inkubatory przedsiębiorczości może być dla wielu osób myląca. Z pomocy tego typu może skorzystać bowiem praktycznie każdy – status studenta nie jest obowiązkowy. Nie ma także ograniczeń wiekowych. Wystarczy pomysł na własny biznes, chęć rozwoju i motywacja.

Jak to działa?

Decydując się na współpracę z AIP działasz na podstawie zawartej umowy, najcześciej na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia. Prowadzisz „firmę bez firmy”, poznając uroki biznesu. Zyskujesz możliwość m.in. wystawiania faktur, na których widnieją dane inkubatora. Składki ZUS, podatek VAT czy inne formalności, które mają „prawdziwi” przedsiębiorcy Cię zwyczajnie nie interesują, bo Twój biznes nie ma swojej osobowości prawnej. Krok po kroku wchodzisz w świat własnego biznesu, bez żadnego ryzyka. Koszty takiego rozwiązania to comiesięczna opłata dla AIP, która najczęściej wynosi około 300 złotych. AIP opiekuje się Twoją firmą, a sam działa na zasadzie fundacji. Twoje miejsce zamieszkania nie ma znaczenia – możesz śmiało dojeżdżać do najbliższej siedziby AIP, korzystając z profitów dostępnych na miejscu. Zatrudnienie w innej firmie, różnorodne umowy cywilnoprawne czy nawet własna firma – to wszystko nie koliduje z możliwością korzystania z pomocy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Jeśli Twoja firma zaczyna zarabiać, środki finansowe wypłacasz z subkonta w ramach umowy zlecenia bądź umowy o dzieło. Szybko i wygodnie, bez zobowiązań.

Czy to się opłaca?

Czy to w czasach firmy bez ZUS albo firmy bez rejestracji ma sens? Oczywiście! Mimo nowych udogodnień dla przedsiębiorców, AIP mają się całkiem dobrze. Wszystko dlatego, że korzystając z takiego rozwiązania nie masz na głowie wielu formalności. Nie obowiązują Cię także próg przychodowy, którego przekroczenie, w przypadku prowadzenia działalności bez rejestracji, zobowiązuje do zarejestrowania działalności „na serio”. Korzystając z pomocy AIP nie tracisz także prawa do firmy bez ZUS, jeśli zdecydujesz się na samodzielne prowadzenie działalności. Oznacza to, że po wkroczeniu na rynek już bez pomocy AIP będziesz mógł płacić zaledwie nieco ponad 300 złotych składek ZUS.

Ponadto, namiastka własnego biznesu z AIP to opieka fachowców oraz pomoc podczas wdrażania się w danej branży. Zazwyczaj w ramach comiesięcznych opłat zyskujesz także pomoc prawną i księgową. Nie bez znaczenia jest także możliwość rozwoju – wszystko dzięki dostępowi do specjalistycznych szkoleń i kursów. Wybierając AIP w Twoim mieście możesz także korzystać ze sprzętu biurowego i przestrzeni biurowej, oferowanej przez dany oddział. Problem miejsca, w którym przyjmiesz pierwszego klienta czy zakupu drukarki niezbędnej w firmie znika!

Jak widzisz, opcja testowania pomysłu na własny biznes z pomocą akademickich inkubatorów przedsiębiorczości jest świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy oczekują pomocy, fachowego doradztwa i minimalizacji kosztów. Jeśli kusi Cię praca na własny rachunek, ale nie chcesz zbytnio ryzykować, koniecznie rozważ tego typu opcję!