Nowe lokomotywy LOTOS Kolej wyjeżdżają w Polskę

To pierwsze kursy nowych lokomotyw LOTOS Kolej. Pociąg z 35 wagonami wypełnionymi olejem napędowym i benzyną LOTOSU udał się w drogę do Piekar Śląskich. Pięć lokomotyw spółka LOTOS Kolej kupiła od firmy NEWAG S.A.

Na mocy porozumienia LOTOS Kolej z firmą NEWAG, polskim producentem lokomotyw, w ciągu najbliższych miesięcy tabor gdańskiego przewoźnika wzbogaci się o pięć lokomotyw - dwie typu E4DCU „Griffin” i trzy typu E6ACT „Dragon 2”. Trzy z nich już teraz zostały włączone do eksploatacji w LOTOS Kolej. Pierwszy kurs miał miejsce we wtorek 5 marca, gdy „Griffin” wyjechał ze stacji Gdańsk Olszynka do stacji Piekary Śląskie Szarlej z 35 wagonami wypełnionymi olejem napędowym i benzyną LOTOSU. Łączna masa inauguracyjnego pociągu to ponad 2700 ton brutto.

LOTOS Kolej jest bardzo ważną spółką z perspektywy łańcucha logistycznego Grupy LOTOS S.A. – Powiększenie taboru spółki LOTOS Kolej to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów spółek Grupy Kapitałowej LOTOS. Pięć nowych lokomotyw to szansa na utrzymanie bardzo dobrej pozycji na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce – mówi Jarosław Wittstock, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. korporacyjnych.

Z zakupu nowych lokomotyw szczególnie cieszą się maszyniści LOTOS Kolej. – Jesteśmy bardzo wdzięczni Zarządowi Grupy LOTOS i LOTOS Kolej za tę decyzję. Tempo transakcji było błyskawiczne, udało się szybko doprowadzić do zakupu lokomotyw i do tego, że pierwszy pociąg wyruszył już w trasę. To dla wszystkich maszynistów większy komfort i bezpieczeństwo pracy – tłumaczy Radosław Czerniak, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Transportu Kolejowego Grupy LOTOS.

autor: Od lewej: Jarosław Wittstock - wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. korporacyjnych, Anatol Kupryciuk - prezes Zarządu LOTOS Kolej, Patryk Demski - wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. inwestycji i innowacji oraz Jarosław Kawula - wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. produkcji i handlu.

Na mocy umów zawartych przez LOTOS Kolej, przez najbliższych siedem lat lokomotywy będą leasingowane, a następnie przewoźnik przejmie je na własność. – W ostatnich dniach producent lokomotyw dostarczył LOTOS Kolej zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji nowo pozyskanych pojazdów kolejowych, zgodnych z TSI bez ograniczeń na polskiej infrastrukturze kolejowej, a więc m.in. wyposażonych w ETCS, na czym szczególnie nam zależało. Wystawiliśmy świadectwa sprawności technicznej i już od 5 marca rozpoczynamy eksploatację nowego taboru – dodaje Krzysztof Wiktorowicz, członek Zarządu LOTOS Kolej.

Pojazd E4DCUd „Griffin” o mocy 5,6 MW przeznaczony jest do pracy towarowej i pasażerskiej. To elektryczna, dwukabinowa, czteroosiowa lokomotywa Dual Power z dodatkowym układem napędowym, w postaci silnika spalinowego, osiągająca maksymalną prędkość 160 km/h. E4DCUd „Griffin” jest szeroki na 3,06 metra i wysoki na 4,28 metra. Długość pojazdu ze zderzakami to 19,9 metra.

Lokomotywa E6ACTa „Dragon 2” jest pojazdem o mocy 5 MW przeznaczonym do prowadzenia pociągów towarowych. To elektryczna, dwukabinowa, sześcioosiowa lokomotywa osiągająca prędkość eksploatacyjną do 120 km/h. E6ACTa „Dragon 2” jest szeroki na 3,075 metra i wysoki na 4,25 metra. Długość pojazdu ze zderzakami to 20,34 metra.

LOTOS Kolej to drugi największy przewoźnik kolejowy w Polsce pod względem pracy przewozowej. Aktualnie mająca siedzibę w Gdańsku spółka eksploatuje 128 lokomotyw i 4235 wagonów, świadcząc usługi dla spółek Grupy Kapitałowej LOTOS i dla klientów zewnętrznych.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, która wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niej, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. LOTOS to także sieć 495 stacji paliw, zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych. LOTOS zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. Jest czołowym producentem asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.