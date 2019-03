Projekt dotyczący świadczenia „Emerytura plus” zostanie zaprezentowany w tym tygodniu. Konsultacje społeczne potrwają do końca marca; chcemy dużej dyskusji, czy propozycja może być przyjęta, czy jest do niej wiele uwag - powiedziała w środę szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

„Trzynastka” dla emerytów i rencistów w wysokości 1100 zł brutto to jedna z pięciu zaprezentowanych w lutym propozycji programowych PiS.

Na konwencji prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że trzynaste świadczenie emerytalne, dodatkowe 1100 zł brutto, będzie wypłacone w maju. Żeby przejść tę ścieżką legislacyjną to harmonogram musi być napięty, ale równocześnie zgodny - powiedziała na antenie TV Republika Rafalska.

W tym tygodniu jeszcze (…) będzie ogłoszenie tego projektu, żebyśmy poznali jego szczegóły. Do końca marca są konsultacje społeczne. Taki projekt musi być z partnerami społecznymi przedyskutowany. To nie tylko wymóg formalny. Chcemy rzeczywiście, żeby to była duża dyskusja, czy ta nasza propozycja może być przyjęta, czy jest do niej wiele uwag. Potem Stały Komitet, Rada Ministrów, prace w parlamencie, () podpis pana prezydenta - dodała.