Rozbudowa Gierkówki: Wady i zalety

Autostrada A1, której ostatnie fragmenty budowane są właśnie na Śląsku, zaanektuje trasę dawnej Gierkówki. Zostanie ona rozbudowana do szerokości trzech pasów w każdym kierunku.

Betonowa technologia nawierzchni będzie dostosowana do ruchu ciężkiego, odbywającego się na tej trasie. Z budową drogi łączą się utrudnienia dla kierowców, trwające do roku 2022, w którym przewidywane jest oddanie nowej trasy do użytku. To konieczny efekt uboczny budowy drogi w śladzie dotychczasowej trasy ekspresowej. Jednak według ekspertów jest to konieczny element w odnawianiu polskiej infrastruktury drogowej, szczególnie ze względu na transport towarów.

– To jest trasa, która ma bardzo duże znaczenie gospodarcze – razem z linią kolejową, która niemal równolegle biegnie ze Śląska w kierunku Trójmiasta. Chodzi nie tylko o ułatwienia dla kierowców w postaci łatwiejszych podróży wakacyjnych, ale o zasilenie portów morskich nową falą towarów, dostarczanych drogą i koleją – powiedział Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR – Większa przepustowość dróg i tras kolejowych prowadzących do Trójmiasta jest bardzo istotna, szczególnie w świetle rosnących możliwości polskich portów. 20%-owy wzrost obrotów w porcie gdańskim i kolejne rekordy przeładunkowe przekładają się na większy wpływ do budżetu państwa. Aktualnie sięga on około 50 miliardów złotych, odprowadzonych z akcyz i podatków. Rozbudowa autostrady A1, którą uzupełni przebudowana Gierkówka, a także usprawnienie linii kolejowej ze Śląska na Pomorze sprawi, że polskie porty będą mogły się dalej rozwijać. Ta budowa będzie na żywym organizmie. Na pewno czekają nas bardzo duże utrudnienia do 2022 roku – jak zawsze w przypadku przebudowy jezdni, a nie budowy drogi w zupełnie nowym śladzie. Jest to jednak niezbędne do bardzo pilnego wykonania – zaznacza Furgalski.

eNewsroom.pl/ as/