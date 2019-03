Rada Społeczna CPK ruszy już wkrótce

Gminy Baranów, Teresin i Wiskitki, na terenie których planowana jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), porozumiały się w sprawie powołania Rady Społecznej. W marcu poznamy wszystkich jej członków. Pierwsze posiedzenie planowane jest w ciągu najbliższych tygodni, podał CPK.

Rada Społeczna będzie doradzać pełnomocnikowi rządu ds. CPK Mikołajowi Wildowi i spółce celowej CPK kierowanej przez Piotra Malepszaka w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, m.in. w sprawie sposobu pozyskiwania nieruchomości pod budowę Portu Lotniczego Solidarność. Rada pomoże w prowadzeniu dialogu ze społecznościami lokalnymi najpierw na etapie przygotowań, a potem także w trakcie realizacji inwestycji, wyjaśniono w komunikacie.

„Dzisiejsze głosowanie to kamień milowy, jeżeli chodzi o przygotowania do inwestycji związanych z CPK. Powołanie Rady Społecznej było i jest dla mnie priorytetem. Jestem wdzięczny wójtom za konstruktywny udział w kilkumiesięcznych rozmowach, a radom gmin za odpowiedzialną decyzję. Teraz czas na wybory do Rady, a następnie jej inauguracyjne posiedzenie, które może odbyć się jeszcze w marcu” - powiedział wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild, cytowany w komunikacie.

Rada Społeczna będzie pełniła rolę opiniodawczą i rekomendacyjną podczas przygotowań i realizacji inwestycji. Pomoże także m.in. w planowaniu i prowadzeniu kampanii informacyjnej dla mieszkańców gmin Baranów, Teresin i Wiskitki.

„Bardzo liczymy na głos Rady Społecznej m.in. w sprawach związanych z pozyskiwaniem nieruchomości. Jestem przekonany, że współpraca z Radą pozwoli nam zaplanować działania z tym związane w sposób odpowiedzialny i uwzględniający oczekiwania mieszkańców. Jednym z ważnych zadań Rady będzie wsparcie spółki na etapie opracowywaniu programu odpowiedzialności społecznej biznesu, którego beneficjentami będą mieszkańcy Baranowa, Teresina i Wiskitek” - dodał p.o. prezesa CPK Piotr Malepszak.

Członków 15-osobowej Rady Społecznej wybiorą ze swojego grona rady gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki na kolejnych posiedzeniach, które odbędą się jeszcze w marcu. Zgodnie z zapisami regulaminu, znajdą się wśród nich przedstawiciele rolników, mieszkańców niebędących rolnikami, przedsiębiorców, emerytów lub rencistów oraz samorządów tych gmin, podano także.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

