Bank Pekao wzmocniony o dwóch nowych członków zarządu

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. zdecydowała w środę 6 marca o powierzeniu stanowisk we władzach banku Piotrowi Wetmańskiemu, dotychczasowemu szefowi departamentu strategii Pekao, oraz Grzegorzowi Olszewskiemu, wcześniej dyrektorowi odpowiedzialnemu za produkty inwestycyjne w PZU Życie.

W osobach nowych członków zarządu Bank Pekao zyskuje wsparcie w sprawnej realizacji swojej ambitnej transformacyjnej strategii oraz silną koncentrację na ważnym obszarze produktów inwestycyjnych – powiedział przewodniczący rady nadzorczej banku Pekao Paweł Surówka.

Piotr Wetmański pracuje w Banku Pekao od 2017 roku i był odpowiedzialny za strategię na lata 2018-2020 oraz jej operacjonalizację, a także partnerstwa strategiczne. Przed dołączeniem do Banku Pekao odpowiadał za wsparcie najwyższej kadry managerskiej Bank of America Merrill Lynch w planowaniu strategii w obszarze Globalnej Bankowości i Rynków.

Grzegorz Olszewski ma ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze finansowym. Do Banku Pekao przyszedł z Grupy PZU, gdzie od października 2017 roku pracował na stanowisku Dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych oraz doradcy Prezesa Zarządu.

Cieszę się, że zarząd został wzmocniony o osoby o świetnych kwalifikacjach, które na swoim koncie mają sukcesy między innymi we wdrożeniach innowacyjnych produktów i usług w branży finansowej - powiedział prezes zarządu Banku Pekao Michał Krupiński. – Pekao przechodzi z sukcesem transformację w stronę nowoczesnej instytucji finansowej, lidera technologicznej zmiany w polskiej bankowości. Jestem pewien, że takie wzmocnienie personalne bardzo nam w tym pomoże.

Nowi członkowie zespołu dołączą do zarządu, w którego skład wchodzą obecnie Prezes Zarządu Michał Krupiński oraz wiceprezesi: Tomasz Kubiak, Michał Lehmann, Marek Lusztyn, Tomasz Styczyński, Marek Tomczuk i Magdalena Zmitrowicz.

Piotr Wetmański jest bankierem i doradcą strategicznym z międzynarodowym doświadczeniem. Od 2010 roku rozwija karierę w sektorze finansowym. Zajmował się strategią biznesową i projektami strategicznymi w Goldman Sachs oraz Bloomberg Ventures. Od 2012 roku w Bank of America Merrill Lynch w Londynie pracował w zespołach doradztwa finansowego i strategicznego w obszarze fuzji i przejęć dla sektora instytucji finansowych na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, a także Wielkiej Brytanii. W 2014 roku dołączył do zespołu Strategii Globalnej Bankowości i Rynków gdzie aktywnie wspierał najwyższą kadrę managerską w planowaniu strategii obszaru Globalnej Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz strategii Globalnej Bankowości i Rynków regionu EMEA. W Banku Pekao pracuje od 2017 roku i – jako szef strategii – był odpowiedzialny za opracowanie strategii banku na lata 2018-2020.

Piotr Wetmański uzyskał tytuł magistra z wyróżnieniem w obszarze Nauk Politycznych i Ekonomii Politycznej na London School of Economics and Political Science w Wielkiej Brytanii. Ukończył filozofię i ekonomię na University College of London. W 2017 roku został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance w Waszyngtonie.

Grzegorz Olszewski od 2008 rozwija karierę w zakresie produktów inwestycyjnych. Od 2012 roku już jako dyrektor nie tylko kierował sprzedażą, ale również brał udział w ważnych projektach i inicjatywach, w tym: IPO Alior Banku, promocji platformy Alior Trader czy wprowadzeniu usługi doradztwa inwestycyjnego w oddziałach detalicznych oraz private banking. W 2014 roku przeszedł do AgioFunds TFI S.A., gdzie aktywnie wdrażał produkty inwestycyjne. W październiku 2017 roku rozpoczął pracę w Grupie PZU na stanowisku Dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych oraz doradcy Prezesa Zarządu. Dodatkowo w grudniu 2017 roku został kierownikiem, zakończonego sukcesem projektu, którego celem było uruchomienie pierwszej w Polsce platformy do sprzedaży pasywnych funduszy inwestycyjnych inPZU.

Grzegorz Olszewski jest Absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania/ Polish Open University (aktualnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie) na kierunku Zarządzanie Finansami oraz Bachelor of Arts (B.A.), Finance, na Oxford Brookes University.