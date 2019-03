Santander BP i Accelpoint szukają startupów

Santander Bank Polska wraz z akceleratorem Accelpoint rozpoczynają rekrutację startupów z sektora fintech. Uczestnicy projektu o nazwie AccelUp otrzymają wsparcie finansowe oraz mentoring ekspertów branżowych. Rekrutacja potrwa do 19 kwietnia br., podał bank.

Program akceleracyjny AccelUp przeznaczony jest dla startupów, oferujących rozwiązania już gotowe do wdrożenia. Firmy zakwalifikowane do projektu otrzymają dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł oraz mentoring biznesowy w postaci 100 godzin konsultacji z ekspertami. Startupy będą miały również możliwość ubiegania się o wsparcie międzynarodowych inwestorów, w tym m.in. funduszu Santander InnoVentures, podano.

Santander poszukuje najciekawszych Polskich startupów w domenie fintech, których gotowy produkt przetestujemy w drugim największym banku w Polsce. Najlepsze rozwiązania mają szansę na prezentację i implementację w Grupie Santander oraz wspólną pracę z ponad 144 milionami klientów na całym świecie. Priorytetowo potraktujemy zgłoszenia z obszaru Big Data/AI, Open Bankingu oraz automatyzacji i robotyzacji procesów - powiedział dyrektor biura innowacji cyfrowych Santander Bank Polska Darek Paczewski, cytowany w komunikacie.

Rekrutacja potrwa do 19 kwietnia br. AccelUp to program typu non-equity, dzięki czemu po zakończeniu akceleracji całość udziałów pozostaje po stronie startupu.Partnerami projektu, oprócz Santander Bank Polska, który jest patronem ścieżki Fintech, są również Orange (ścieżka telco) i AXA Partners (ścieżka insurtech), podano także.

Projekt realizowany jest w ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Akcelerator Accelpoint otrzymał wsparcie w ramach działania 2.5. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ‘Programy Akceleracyjne’.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)SzSz