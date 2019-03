SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA WSZYSTKIM PANIOM

Mimoza włoskim symbolem Dnia Kobiet

Co trzecia kobieta we Włoszech otrzyma bukiet mimozy z okazji Dnia Kobiet - to wynik sondażu przedstawionego przed tym świętem. Drobne żółte kwiaty mimozy są włoskim symbolem święta 8 marca. Jej uprawy znajdują się głównie w Ligurii na północy.

Mimoza została wybrana we Włoszech jako symbol obchodów Dnia Kobiet w 1946 roku, przede wszystkim jako ta roślina, która zakwita jeszcze przed astronomiczną wiosną - przypomina związek rolników Coldiretti. Od tamtego czasu jest jednym z najczęściej wręczanych kobietom prezentów w dniu ich święta i zdecydowanie wygrywa z innymi kwiatami.

Rolnicza organizacja podkreśla, że uprawy mimozy mają ważne znaczenie dla środowiska, gdyż są prowadzone metodami ekologicznymi. 90 proc. jej upraw znajduje się w rejonie miasta Imperia w Ligurii. Słyną z nich miejscowości Perinaldo i Seborga.

To „złoty rok” dla tamtejszej mimozy - wskazuje dziennik „La Stampa” w związku z piątkowym świętem. Kwiaty zakwitły w idealnym momencie i na czas trafiły do kwiaciarni w całym kraju. Zyski ze sprzedaży, przede wszystkim z tego jednego dnia w roku, szacuje się na 15 milionów euro.

Na podst. PAP