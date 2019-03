Jednak nie w niedzielę kwitł handel

Obecnie najbardziej „gorącymi” dniami tygodnia dla handlu są sobota (obroty na poziomie ok 120 proc. przeciętnego dnia handlowego) i piątek (obroty na poziomie ok 114 proc. przeciętnego dnia handlowego) – wynika z analizy PKO BP.

Bank postanowił sprawdzić czy wysoki udział w rynku (ponad 24 proc. transakcji bezgotówkowych na terenie Polski jest dokonywanych kartami debetowymi lub kredytowymi PKO BP) oraz rozproszona baza klientów największego banku w Polsce sprawiają, że widoczne u klientów banku zachowania dobrze odzwierciedlają zwyczaje zakupowe Polaków.

Z danych „kartowych” wynika, że „najmniej „cennym” dniem dla handlu detalicznego jest niedziela handlowa, kiedy sprzedaż (odwzorowywana obrotami na kartach) jest średnio o 30 proc. niższa niż w przeciętny dzień handlowy”.

Sprawdziliśmy, czy relatywnie niska istotność niedziel (handlowych) dla handlu detalicznego jest efektem wprowadzonego zakazu handlu w niektóre niedziele, czy też występowała także przed wprowadzonymi w marcu 2018 zmianami prawa. W tym celu przeanalizowaliśmy dzienne dane za okres od wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele (marzec 2018) do końca stycznia 2019, a następnie porównaliśmy je z analogicznym okresem rok wcześniej (żeby wyeliminować silne wahania występujące w zależności od pory roku i dnia tygodnia). Okazało się, że wprowadzenie zakazu nie doprowadziło do istotnych zmian w preferencjach Polaków, co do tego kiedy robić zakupy. W jego efekcie minimalnie zwiększyła się popularność zakupów dokonywanych w soboty i poniedziałki, a marginalnie spadło handlowe znaczenie czwartków i piątków – czytamy w raporcie PKO BP.