Skrót informacji ze spółek giełdowych

Według szacunków Agory, w 2019 roku wartość wydatków na reklamę w Polsce wzrośnie od 2,5 proc. do 4,5 proc. w porównaniu z 2018 r., gdy wzrost wyniósł 7,5 proc. - podała spółka w raporcie.

Szacunkowe przychody grupy Redan wyniosły w lutym 2019 r. ok. 37 mln zł i były 4 proc. wyższe rok do roku - podała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień grupy ZUE ma obecnie wartość ok. 2 mld zł. Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 650 mln zł - podało ZUE w komunikacie. Według szacunków, grupa miała w 2018 roku 62,6 mln zł straty netto.

Kruk w priorytetach na 2019 rok chce skupić się na rozwoju na obecnych rynkach, nie wyklucza oportunistycznych zakupów aktywów konkurentów w Polsce lub Rumunii i planuje dalszą poprawę operacyjną we Włoszech i Hiszpanii - poinformował Kruk w prezentacji.

Kruk nie widzi obecnie potrzeby zawiązywania dodatkowych odpisów wartości portfela we Włoszech i liczy, że 2019 rok zakończy na tamtym rynku zyskiem operacyjnym - poinformował Michał Zasępa, członek zarządu Kruka.

Kruk chce kupić spółkę pożyczkową w Polsce lub Rumunii i liczy, że w I połowie 2019 roku wyjaśni się, czy do takiej transakcji dojdzie - poinformował Michał Zasępa, członek zarządu Kruka.

Tauron Sprzedaż ocenia jako bezzasadne roszczenia HSH Nordbank w sprawie odszkodowania i kar umownych dotyczących wypowiedzenia umów na zakup tzw. zielonych certyfikatów - podał Tauron w komunikacie prasowym. Spółka potwierdza jednocześnie kontynuowanie negocjacji w sprawie nabycia farm wiatrowych należących do grupy in.ventus.

Grupa Orlen planuje w ciągu pięciu lat wzrost przewozów kolejowych o ok. 30 proc., do 11,2 mln ton rocznie. Firma chce pozyskać kilkadziesiąt nowoczesnych lokomotyw, co umożliwi realizację zakładanych celów na rynku polskim oraz czeskim - podał PKN Orlen.