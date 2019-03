Bezpłatna „podpisywarka” ułatwi życie firmom

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło „podpisywarkę”, czyli bezpłatne narzędzie do składania podpisów elektronicznych pod dowolnym dokumentem elektronicznym, która może stanowić alternatywę dla kosztownego certyfikatu kwalifikowanego.

Zdaniem resortu nowe narzędzie rozwiąże problem wielu organizacji, które do końca marca muszą złożyć sprawozdania finansowe.

„To bardzo proste i intuicyjne, a przede wszystkim niezwykle przydatne narzędzie. Pozwala podpisać elektronicznie przy użyciu Profilu Zaufanego dowolny dokument, a następnie wysłać go kolejnej osobie do podpisu lub przesłać dalej np. do urzędu. Bardzo ważna jest możliwość składania podpisu przez wiele osób” - opisywał w rozmowie z PAP szef MC Marek Zagórski.

Żeby skorzystać z nowego narzędzia, trzeba założyć sobie Profil Zaufany. Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w serwisach administracji publicznej i składać podpis zaufany, czyli podpis elektroniczny do podpisywania pism, podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych.

„+Podpisywarka+ powstała początkowo z myślą o organizacjach pozarządowych w związku z koniecznością składania przez nie sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Sprawozdania te muszą być również elektronicznie podpisane, a NGO mają niekiedy wieloosobowe zarządy, z których każda musiałaby sobie kupić podpis kwalifikowany, co kosztuje 200-300 zł za jeden. Stworzyliśmy jednak narzędzie uniwersalne, które może służyć nie tylko do komunikacji z urzędami, ale także z firmami” - dodał minister cyfryzacji.

Wskazał, że zainteresowanie takim sposobem uwierzytelniania klientów przez internet wyrażają na przykład firmy telekomunikacyjne.

PAP, sek