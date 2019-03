Będzie łatwiej o zakup gruntów rolnych

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która weszła w życie 30 kwietnia bieżącego roku, wprowadza restrykcyjne ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi – obecnie nieruchomość rolną może nabyć co do zasady wyłącznie rolnik indywidualny, prowadzący osobiście gospodarstwo rolne oraz posiadający przez okres co najmniej pięciu lat przed nabyciem nieruchomość rolną na terenie gminy,…