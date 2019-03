Sztuczna inteligencja dla każdej firmy

Jak nie zmarnować szansy cyfrowej transformacji w firmach? Microsoft udostępnił chmurową wersję Microsoft Dynamics 365 Business Central, kompleksowego pakietu aplikacji biznesowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ten sposób nawet niewielkie polskie firmy będą miały możliwość korzystania z zaawansowanych rozwiązań analitycznych, sztucznej inteligencji (AI), czy Internetu Rzeczy (IoT) w ramach jednego rozwiązania wspomagającego zarządzanie. Dzięki elastyczności zapewnianej przez chmurę, system pozwala na pełne dostosowanie do skali rozwoju spółki

84 proc. małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na świecie już inwestuje lub planuje inwestycje w cyfrową transformację. To znaczy, że tyle firm zwiększy niebawem swoją konkurencyjność. Firmy inwestujące w nowe technologię zyskają szybką przewagę. To własnie dzięki technologii konkurencja może przyjść skądkolwiek i zaskoczyć tych, którzy nie orientują się w trendach lub zwracają się ku nowym technologiom dopiero w razie problemów.

W jakich obszarach dynamiczne małe i średnie firmy wdrażają sztuczną inteligencję? Przede wszystkim w obszar, od którego zależy ich istnienie, czyli w pozyskiwanie nowych klientów i zleceń. W odróżnieniu od dużych firm, których największym wyzwaniem jest utrzymanie odpowiedniej efektywności, podstawowym wyzwaniem firm mniejszych jest jak najlepsze wykorzystanie lejka sprzedażowego. Pakiet rozwiązań chmurowych daje nie tylko bezpieczeństwo danych i jego lepszą optymalizację, ale pozwala osiągnąć doskonałość operacyjną firmy, redukcję kosztów, przyspieszenie decyzji zarządczych. Korzyściami są także zwiększenie efektywności i produktywności pracowników. W skrócie, chodzi o to, by docelowo firmą można było zarządzać z telefonu.

Sztuczna inteligencja już działa, choćby w pozyskiwaniu nowych klientów i sprzedaży. Automat w nowym rozwiązaniu chmurowym wylicza spodziewany poziom sprzedaży w obecnych i w pożądanych warunkach. Robot wskazuje jaki powinien być poziom sprzedaży i gdzie mogą być bariery, by ten poziom osiągnąć – komentuje . Kiedyś było to zadanie zastrzeżone dla menedżera. Automaty wskazują odchylenia w realizacjach projektów ze wskazaniem źle prowadzonych projektów. Automat już dziś wskazuje choćby zapytania klientów pozostawione bez odpowiedzi.

Te oraz szereg innych możliwości daje rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 Business Central - to nowa aplikacja biznesowa dla małych i średnich firm, których potrzeby rynkowe sięgają daleko poza możliwości podstawowego oprogramowania księgowego. Dzięki pełnej integracji kluczowych obszarów funkcjonalnych, rozwiązanie wpisuje się w oczekiwania firm, które dotychczas zmagały się z integracją wielu niezależnych narzędzi i systemów.

Badanie Nucleus Research realizowane na zlecenie Microsoft wykazało, że 54 proc. organizacji zmaga się z problemem integracji procesów i współpracy rozproszonych systemów. Microsoft Dynamics 365 Business Central to rozwiązanie typu „wszystko w jednym” (all-in-one), które w wygodny i prosty sposób łączy pracowników i procesy. Inżynierowie Microsoft zbudowali system, dla rozwijających się firm, których rozwój jest ograniczony przez podstawowe oprogramowanie księgowe lub stary system ERP – nienadążające za zmianami technologii.

Microsoft Dynamics 365 Business Central to rozwiązanie do zarządzania firmą, które łączy kluczowe obszary przedsiębiorstwa takie jak finanse, sprzedaży i obsługę klienta, łańcuch dostaw, zarządzanie projektami i operacjami oraz raportowanie i analitykę w celu usprawnienia procesów biznesowych, poprawy interakcji z klientami i podejmowania lepszych decyzji. Kluczową wartością systemu jest jego elastyczność, umożliwiając szybkie uruchomienie, dostosowanie do tempa wzrostu firmy i adaptację technologii pojawiających się na rynku – mówi Hanna Kurek, szefowa produktu Microsoft Dynamics w polskim oddziale Microsoft.

„Mały ERP”, czyli nowoczesne rozwiązanie klasy Enterprise dla MSP

Mały ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning) zależy od stopnia skomplikowania biznesu. To jedno rozwiązanie, które daje wiele możliwości. To jedna aplikacja biznesowa dla zarzadzania finansami, sprzedaży i obsługa klienta, zarządzania projektami, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania produkcją, analiz i raportów.

Może to tez być samo zarządzanie projektami lub zarządzanie produkcją. Nad tym wszystkim czuwa system raportowania i analiz – power BI (Business Iintelligence). Jest zintegrowany z Office 365 i chmurą obliczeniową Azure IoT.

Business Cental to także globalny ekosystem partnerów – różnych dodatkowych aplikacji, adresujących nietypowe potrzeby, czy wyzwania małych i średnich przedsiębiorców. Microsoft, dzięki zastosowaniu chmury, daje możliwość połączenia ekosystemu lokalnego i globalnego.

Dodatkowe aplikacje, funkcjonalności, można pobrać ze sklepu dedykowanego rozwiązaniom biznesowym.

Microsoft zachwala korzyści: elastyczny i skalowalny pakiet rozwiązań, inteligentne zarządzanie danymi i procesami, szybkie wdrożenie i zwrot z inwestycji, prosta adopcja – uruchamianie procesów biznesowych wprost z Outlooka. Do wdrożenia nawet w kilkanaście dni.

Obniża koszty, zwiększa konkurencyjność, z jednego miejsca daje ogląd 360 stopni

Dzięki wykorzystaniu możliwości sztucznej inteligencji, małe i średnie firmy będą miały szansę podniesienia produktywności zespołu. Wprowadzenie podpowiedzi i rekomendacji dla użytkowników, np. przenoszenie zamówienia wprost z e-maila, czy wskazania do OCR-owania dokumentów, podpowiedzi dotyczące faktur przeterminowanych już z poziomu alertu w Outlooku przy okazji korespondencji, informacje o złych płatnikach to tylko część możliwości systemu, który uczy się zachowań użytkownika odciążając go z określonych zadań.

Dzięki popularnemu środowisku Microsoft, aplikację cechuje wysoki stopień użyteczności. Pracownik ma możliwość dostępu do informacji za pośrednictwem znanego interfejsu na jednym ekranie. Łatwość zastosowania i zrozumienia przez pracowników oraz szybkość wdrożenia, powodują zdecydowane przyspieszenie uzyskania korzyści biznesowych i zwrot z inwestycji w system.

System jest w pełni zintegrowany z Office 365 i zawiera wbudowane rozwiązania do raportowania i analizy biznesu (PowerBI), dzięki czemu jest łatwy w użyciu i pomaga podejmować lepsze decyzje. Microsoft udostępnia również szereg dodatkowych aplikacji do Business Central (AppSource) dostępnych regionalnie. W ciągu pół roku powstało ponad 200 aplikacji rozwijających możliwości systemu, z których mogą korzystać małe i średnie firmy w celu rozwinięcia swoich możliwości w konkretnych obszarach funkcjonalnych.

Business Central raportuje też w czasie rzeczywistym prognozy sprzedaży poszczególnych produktów na podstawie danych z e-commerce, stanów magazynowych i innych elementów.

Już same alerty na poziomie Outlooka i przy okazji korespondencji - gdy system podpowiada automatycznie, że piszemy z człowiekiem, którego firma zalega z płatnością z jakiego okresu i na jaką kwotę - robi wrażenie. Także z poziomu Outlooka system pozwala sprawdzić informacje i wiarygodność kontrahenta w bazach zewnętrznych. Wielkie wrażenie robią też prognozy sprzedaży poszczególnych towarów w prezentowanym CMS przykładowego sklepu internetowego. Jednak nie szufladkujmy tego rozwiązania tylko tak i zbyt pochopnie. Jego możliwości są ogromne.

To tylko pierwszy krok i kropla w morzu możliwości Dynamics 365 Business Central. Warto sprawdzić, co z szeregu pakietów rozwiązań może sprawić, że nasza firma działać będzie sprawniej, skuteczniej i dynamiczniej. Zwłaszcza, że choć teoretycznie adresowany jest on do segmentu firm MSP, z powodzeniem mogą - i być może powinny, bo mamy w Polsce nieco inną definicję firmy średniej, w porównaniu z globalną definicją przedstawioną w polskiej centrali Microsoft - poważnie przyjrzeć się temu rozwiązaniu firmy duże.

Maksymilian Wysocki