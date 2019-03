Kondycja Lotosu coraz lepsza

Zadłużenie Grupy Lotos obniżyło się w 2018 roku o prawie 25% do 1,9 mld zł. Jednocześnie wskaźnik zadłużenia netto do oczyszczonej EBITDA LIFO spadł do poziomu 0,6x, w porównaniu do 0,8x na koniec 2017 roku i 1,9x na koniec roku 2016, podała spółka.

Wskaźnik zadłużenia spółki (zadłużenie netto do kapitałów własnych) zmniejszył się do 16% w 2018 r., wobec 23% rok wcześniej i 56% w roku 2016, wynika także z prezentacji wynikowej.

„Sytuacja finansowa spółki stale się poprawia. Jej dobrą pozycję potwierdzają solidne przepływy pieniężne. Cashflow operacyjny wyniósł w ubiegłym roku 2,3 mld zł” - napisał prezes Grupy Lotos Mateusz Bonca w liście do akcjonariuszy.

Oznacza to jednak spadek w porównaniu do 2017 roku, gdy przepływy operacyjne wyniosły 3,13 mld zł, a także wobec roku 2016 (2,65 mld zł).

„Konsekwentnie realizujemy projekty inwestycyjne, na które w minionym roku przeznaczyliśmy 1 mld zł” - czytamy również w liście prezesa. W 2017 r. nakłady inwestycyjne spółki wyniosły 1,44 mld zł. Powodem spadku jest zmniejszenie nakładów na projekt EFRA z 822 mln zł w 2017 r. do 290 mln zł w 2018.

W segmencie wydobywczym produkcja węglowodorów zmniejszyła się w 2018 roku o 11%, ale jednocześnie na koniec grudnia 2018 r. wzrosły rezerwy 2P spółki, do poziomu 89,8 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), w porównaniu do 88,1 mln boe rok wcześniej. Powodem jest przede wszystkim reklasyfikacja rezerw w Polsce o 6 mln boe, wynikająca z wydłużenia koncesji na złożu B3 do 2031 roku, a także w Norwegii o 3,6 mln boe (w tym wzrost o 4,1 mln boe dzięki zwiększonej produkcji ze złoża Sleipner West oraz spadek o 0,5 mln boe wynikający ze skrócenia terminu zakończenia eksploatacji złoża Heimdal), wynika z prezentacji.

„Rozwijamy się we wszystkich segmentach. Reorganizujemy upstream, dostosowujemy swoją ofertę handlową. Otwieramy nowe stacje paliw, ale przede wszystkim otwieramy się na nowe możliwości, jakie niosą ze sobą paliwa alternatywne” - napisał także w liście do akcjonariuszy prezes Lotosu.

W IV kwartale 2018 Grupa Lotos sprzedała 2,584 mln ton produktów, wobec 2,535 mln ton rok wcześniej. W tym 1,623 mln ton średnich destylatów, głównie oleju napędowego (1,584 mln ton w IV kw. 2017), 405 tys. ton benzyn (409 tys. ton) oraz 556 tys. ton ciężkich uzysków, głównie asfaltu i ciężkiego oleju opałowego (542 tys. ton).

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

ISBnews/ as/