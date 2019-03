Polska gra doczeka ekranizacji?

Amerykańska Agency for the Performing Arts (APA) została reprezentantem spółki iFun4All w przemyśle rozrywkowym, filmowym i telewizyjnym w zakresie ekranizacji gry „Serial Cleaner”, podała spółka.

„Agency For the Performing Arts Inc., znana również pod skróconą nazwą APA to jedna największa agencji zajmująca się reprezentacją różnorodnych talentów z branży rozrywkowej w Stanach Zjednoczonych. Została założona w 1962 roku, a wśród jej klientów byli m.in. Rowan i Martin, Victor Borge, Johnny Cash, Tina Turner, Rosemary Clooney, Liberace, The Doors czy Harry Belafonte. Firma reprezentuje aktorów, pisarzy, producentów, showrunnerów, reżyserów, wykonawców, usługi produkcyjne, studia filmowe oraz luksusowe i lifestyle’owe marki z całego świata” - czytamy w komunikacie.

„Współpraca z APA to kolejny krok w kierunku wyprodukowania serialu telewizyjnego opartego na grze ‘Serial Cleaner’. Pierwszym było podpisanie umowy z DJ2 Entertainment - cały czas z nimi współpracujemy, to oni odpowiedzialni są za szukanie osób, które w serialu wystąpią, i które go wyprodukują. Z kolei APA zajmuje się negocjowaniem w naszym imieniu warunków umowy z wytwórniami z Hollywood. Współpraca z tak renomowaną firmą jak APA oznacza, że temat jest poważny. Wyszliśmy z fazy marzeń o serialu, teraz rozmawiamy o konkretach” - skomentował prezes Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

„Serial Cleaner” to dynamiczna gra skradankowa. Głównym bohaterem jest tytułowy „czyściciel”, specjalizujący się w sprzątaniu miejsc zbrodni - pozbywaniu się ciał, wyrzucaniu dowodów przestępstwa i usuwaniu śladów krwi, tuż pod okiem policjantów patrolujących teren. Obecnie tytuł dostępny jest na platformach takich jak PC, PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch, a niebawem trafi na urządzenia z systemem iOS.

Jak podano, krakowską spółkę czeka intensywny rok. Zakończyła właśnie prace nad grą „Halls of Horror”, przygotowywaną przy współpracy z firmą Microsoft, a siły zespołu dotychczas odpowiedzialnego za rozwój gry zostały przekierowane na inne projekty.

„Jesteśmy niezmiernie zadowoleni ze współpracy z Microsoftem i dumni, że mieliśmy okazję kroczyć innowacyjnymi na skalę światową ścieżkami gamedevelopingu z firmą o tak dużej renomie. Kolaboracja z platformą streamingową Mixer pozwoliła nam zebrać zupełnie nowe doświadczenie oraz nawiązać kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować kolejnymi projektami” - powiedział prezes iFun4all Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

„Nie jest to jednak koniec naszej przygody z samym tytułem. Obecnie pracujemy nad planszową wersją gry, co stanowi nasz samodzielny projekt. Przewidujemy finansowanie produkcji z funduszy pozyskanych podczas kampanii na portalu Kickstarter, która wystartuje w najbliższym czasie” - dodał prezes.

Stale realizując strategię, oprócz wspomnianej wcześniej planszowej gry „Halls of Horror”, iFun4all pracuje nad ogłoszonymi w wcześniej tytułami: „Ritual” oraz „Far Peak”. Równocześnie deweloper przygotowuje się do nadchodzącej premiery swojej dotychczas najbardziej popularnej produkcji „Serial Cleaner” na urządzeniach z systemem iOS.

„Konsekwentnie urzeczywistniamy zeszłoroczne plany ekspansji ‘Serial Cleanera’. W minionym roku z dużym sukcesem udało nam się wydać grę na konsolę Nintendo Switch w Japonii. W drugim kwartale tego roku tytuł zadebiutuje globalnie w sklepie AppStore” - zapowiedział Mielcarek.

Spółka podkreśla, że „Serial Cleaner” pojawi się na tej platformie także w Chinach - jednym z największych rynków na świecie, na którym możemy zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na mobilne produkcje premium.

„Dodatkowo wraz z Curve Digital przygotowaliśmy aktualizację wersji na komputery osobiste wprowadzającą język chiński. Trafi ona do graczy jeszcze w tym miesiącu” - dodał prezes.

„Równocześnie przyglądamy się możliwościom wydawniczym naszej pierwszej gry akcji 3D – Ritual, której premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Kontynuujemy też prace deweloperskie nad naszym najbardziej obiecującym tytułem składającym hołd polskiemu himalaizmowi - ‘Far Peak’” - zapowiedział Mielcarek.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących „Real World-Data” - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

ISBnews/ as/