Mikrofirmom dokuczają podatki i koszty zatrudnienia

Prawie połowa (47 proc.) mikrofirm ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Mimo to aż 1/3 z nich nie podejmuje ani nie planuje żadnych inwestycji, a jako główną barierę w prowadzeniu działalności wskazuje wysokie podatki, rosnące koszty pracy i konkurencje z firmami w szarej strefie.

Pod koniec 2017 roku w Polsce funkcjonowało 2,3 mln firm zatrudniających mniej niż 10 osób. Dotychczas na ogół łączono je w badaniach z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a to nieco zaciemnia ich obraz - wskazał dyrektor PIE Piotr Arak, cytowany w komunikacie. Nie chcemy patrzeć na mikrofirmy tylko z lotu ptaka. Warto przyjrzeć się im z bliska, ponieważ generując blisko co trzecią złotówkę w strukturze PKB, stanowią istotny element polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej – dodał.

W 2017 r. na 1000 mieszkańców przypadało w Polsce średnio 58,6 mikrofirm. W porównaniu z 2013 r., wzrost wyniósł 14 proc., średnie tempo rocznego wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw w latach 2013-2017 wynosiło 3,3 proc.

Jak podkreśla Katarzyna Dębkowska, Kierownik Zespołu Foresightu Gospodarczego PIE, trapią je jednak uciążliwe bariery działalności gospodarczej. Do najczęściej wskazywanych należą wysokie podatki, rosnące koszty zatrudnienia oraz konkurencja ze strony przedsiębiorstw funkcjonujących w szarej strefie. Najbardziej dotyka ona sektor budownictwa i transportu.

Jak podano w raporcie, 69 proc. firm wskazało na wysokie podatki i inne obciążenia finansowe, 66 proc. - narzekało na rosnące koszty zatrudnienia pracowników, 59 proc. - dostrzegło konkurencję ze strony przedsiębiorstw krajowych, 53 proc. - doświadczyło trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników, 53 proc. - uważa konkurencję ze strony krajowych przedsiębiorstw funkcjonujących w szarej strefie za istotną barierę, 52 proc. - wskazało na niestabilność przepisów prawa gospodarczego.

Do najbardziej zadowolonych mikroprzedsiębiorców należą przedstawiciele usług biznesowych, którzy funkcjonują na rynku nie dłużej niż 5 lat, a ich obroty w 2017 roku nie przekroczyły 100 tys. zł. Grupę malkontentów, która najmocniej skarży się na bariery utrudniające ich działalność, reprezentują przede wszystkim mikrofirmy związane z budownictwem, transportem, handlem i przetwórstwem przemysłowym o stażu 5-10 lat na rynku i obrotach przekraczających 100 tys. zł - czytamy dalej.

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak zwrócił uwagę, że mikro i małe podmioty zapewniają ponad połowę miejsc pracy w polskiej gospodarce - odpowiednio 40 proc. i 12 proc..

To właśnie dlatego większość działań legislacyjnych MPiT, a wcześniej MR, nakierowanych jest na poprawę otoczenia regulacyjnego takich właśnie firm. Warto tu wymienić m.in. 100 zmian dla firm, Konstytucję Biznesu, ustawę dot. sukcesji, Pakiet MŚP, Mały ZUS czy E-akta. W sumie w tej kadencji mamy na koncie zmiany, które przyniosły, głównie drobnym, przedsiębiorcom cały szereg ułatwień i 20 mld zł oszczędności w perspektywie 10 lat. A to jeszcze nie koniec. Już niebawem rząd przyjmie projekt ustawy, który ma chronić mały biznes przed zatorami płatniczymi ze strony większych kontrahentów - powiedział Niedużak, cytowany w komunikacie.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Na podst. ISBnews